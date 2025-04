Switch 2 ist nicht zu teuer! So rechtfertigt Nintendo den Preis von Spielen und Konsole

Während der Vorstellung der Switch 2 wollte Nintendo noch nicht über Preise sprechen – seitdem reden die Fans kaum über etwas anderes. Jetzt erklärt Nintendo offiziell, warum Spiele und Konsole so viel kosten.

Darum kostet Mario Kart Worlds so viel Geld

Nintendo zieht die Preise an. Die Switch 2 selbst kostet bei uns 470 Euro und mit Bundle mit Mario Kart Worlds 510 Euro. Auch Spiele werden teurer. Ein physisches Exemplar von Mario Kart Worlds kostet 90 Euro, Donkey Kong Bananza ist immerhin 10 Euro günstiger.

Jetzt spricht Nintendo offiziell über die Preise. IGN hat dafür Bill Trinen interviewt, den Vice President of Produkt and Player Experience bei Nintendo of America. Zunächst erklärt er hier, dass Mario Kart Worlds seinen Preis wert wäre. Das liege an den Inhalten, die das Spiel liefern würde.

Ich würde sagen, es geht bei der Preisgestaltung von Mario Kart World weniger um Strategie, sondern vielmehr darum, dass wir bei jedem Spiel darauf achten, was das Erlebnis ist, was der Inhalt ist und was der Wert ist. Bill Trinen

Trinen führt weiter aus, dass Mario Kart Worlds ein großes und weitläufiges Spiel sei, in dem es auch viel zu entdecken gibt. Er nennt das Switch-2-Launch-Spiel sogar das „reichhaltigste Mario Kart-Erlebnis“, das Spieler jemals hatten. Er verweist auch auf die Direct-Präsentation für Mario Kart Worlds am 17. April, bei der Fans mehr erfahren können (Quelle: IGN).

So teuer sind die ersten Spiele für die Switch 2. (© My Nintendo Store)

Darum kostet die Switch 2 so viel Geld

Trinen spricht auch über den Preis der Konsole selbst. Der Preis der Konsole habe sich auch daraus ergeben, dass es mehr Geld kostet, eine Switch 2 herzustellen. Trotzdem will Nintendo erneut auf den Wert achten, den die Plattform bietet:

Aber ich denke auch, wenn man ein neues System mit neuen Funktionen und neuer Technologie entwickelt, dann sind damit auch Kosten verbunden. Also schauen wir, wie das Erlebnis auf der Nintendo Switch und wie das Erlebnis auf der Nintendo Switch 2 ist. Was sind die neuen Funktionen, die sie bietet? Natürlich spielen auch die Kosten von Waren und andere Faktoren eine Rolle, aber wir versuchen, auf dieser Grundlage den richtigen Preis für ein Produkt zu finden. Bill Trinen

Nintendo selbst ist sich sicher, dass Gamer den Kauf einer Switch 2 nicht bereuen werden. Bisher sind die Fans allerdings sehr unzufrieden mit der Preispolitik und machen ihrem Ärger auch Luft:

