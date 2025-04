Die Switch 2 macht mit alten Spielen das, was Nintendo euch immer verboten hat

Wer alte Spiele von Nintendo zocken möchte, greift auch gerne mal zu einem Emulator, der die entsprechende Konsole dann auf einem anderen Gerät simuliert. Wogegen Nintendo immer hart vorging, macht der Konzern mit der Switch 2 jetzt selbst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Switch 2 und die Abwärtskompatibilität

Nach der Enthüllung der Switch 2 und den ersten Infos zur Zukunft der Nintendo-Hardware stellen sich nun aber auch ein paar Fragen zur Vergangenheit. Wie schaut es mit den Spielen der Switch 1 auf der neuen Konsole aus? Tatsächlich hat Nintendo sich darüber erst später in der Entwicklung Gedanken gemacht.

Anzeige

In einem Interview erklären einige Entwickler etwas genauer, wie Abwärtskompatibilität auf der Switch 2 funktionieren soll. (Quelle: Nintendo). Bisher war lediglich bekannt, dass einige alte Spiele in einer Switch 2 Edition erscheinen werden. Die alten Softwarekarten einfach in die Switch 2 zu stecken, wird jedoch nicht funktionieren. Dazu erklärt Takuhiro Dohta:

Als wir mit der Entwicklung von Switch 2 begannen, lag der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Leistung als Hardware, d. h. auf der Erweiterung der Kapazität. Die Kompatibilität hatte also eine geringere Priorität. Nintendo-DS-Spiele waren zum Beispiel auf dem Nintendo 3DS spielbar und Wii-Spiele auf der Wii U, aber es war schwierig, das gleiche Maß an Kompatibilität mit Switch 2 zu erreichen, weil der Hardware-Design-Ansatz anders war als bei diesen Systemen.

Anzeige

Tatsächlich steckt in der Switch 2 nichts von der Hardware, die in der Switch 1 zum Einsatz kam. Eine Kompatibilität auf dieser Ebene ist also gar nicht so einfach herzustellen.

Eine Emulator-Hybrid-Lösung

Ein Emulator ist die naheliegende Lösung, diese würde allerdings eine Verringerung der Batterielaufzeit bedeuten und die lässt ohnehin schon zu Wünschen übrig. Dohta erklärt;

Anzeige

Wenn wir versuchen würden, Technologien wie Software-Emulatoren zu verwenden, müssten wir die Switch 2 mit voller Kapazität betreiben, aber das würde bedeuten, dass der Akku nicht so lange halten würde, also haben wir etwas entwickelt, das irgendwo zwischen einem Software-Emulator und Hardware-Kompatibilität liegt.

Diese Hybrid-Lösung sorgt dafür, dass die Daten der Switch-1-Spiele in Echtzeit so konvertiert werden, dass sie auf der Switch 2 laufen. Wie genau dieser Prozess abläuft, verrät Nintendo jedoch nicht. Ob es eine Einschränkung bei der Kompatibilität geben wird und nur bestimmte Spiele auch auf der Switch 2 laufen, ist nicht bekannt.

Dohta verrät jedoch, dass erstmals bei einer Nintendo-Konsole der Account von einer Hardware auf die nächste transferiert werden kann. Eventuell bedeutet es, dass Nutzer ihre alten Spiele einfach mit auf die neue Konsole nehmen können. Wie das im Detail funktioniert, enthüllt der Entwickler jedoch nicht, er sagt lediglich:

Diese Übertragung von Switch auf Switch 2 ist die erste Systemübertragung, bei der das Konto als Ganzes übertragen wird. Vor der Switch mussten die Spieler für jede neue Hardware-Generation ein neues Konto erstellen. Seit wir Nintendo-Accounts eingeführt haben und sie auf der Switch unterstützen, haben wir verschiedene Anstrengungen unternommen, um ihre Nutzung über unsere speziellen Spielsysteme hinaus zu erweitern.

Anzeige

Nintendo hat also grundsätzlich gar kein Problem mit Emulatoren, solange es die eigenen sind. Es gibt also erst mal gute Nachrichten zur Abwärtskompatibilität, wie übrigens auch beim Zubehör der Switch 1:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.