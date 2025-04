Wer schlau ist, kauft sich jetzt Switch-1-Spiele für die Switch 2

Nach der Vorstellung der Nintendo Switch 2 bleiben vor allem die hohen Preise in Erinnerung. Sparfüchse haben allerdings trotzdem eine Chance, günstige Spiele auf der neuen Konsole zu zocken.

So könnt ihr günstiger auf der Switch 2 zocken!

Gaming auf der Switch 2 wird teuer. Nintendo hat bereits verraten, dass ihr für Spiele wie Donkey Kong oder Mario Kart bis zu 79,99 Euro oder sogar 89,99 Euro zahlen müsst. Auch für die Switch 2 Editions alter Switch-Spiele sind noch 79,99 Euro fällig.

Genau hier ergibt sich allerdings eine Möglichkeit für Sparfüchse. Nintendo selbst schreibt auf der Verpackung für die Switch 2 Editions, dass in der Box die Nintendo-Switch-Software und das Upgrade-Pack steckt. Der Nintendo-Support bestätigt anscheinend, dass ihr die alte Switch-1-Cartridge und einen Download-Code erhaltet.

Wenn euch die Spiele für die Switch 1 noch fehlen, gibt es also keinen Grund, warum ihr sie nicht einfach jetzt gebraucht und günstig kaufen solltet. Die Switch-2-Upgrades sind auch separat im eShop erhältlich. Die Preise liegen voraussichtlich zwischen 10 und 20 Euro. Mit einem gebrauchten Spiel unter dem offiziellen Preis im eShop macht ihr also ziemlich sicher einen guten Deal.

Wenn ihr für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket zahlt, bekommt ihr die Upgrades außerdem kostenlos. Anders gesagt: Ihr solltet die Nintendo Switch 2 Edition nicht für 80 Euro kaufen – praktisch jede Alternative ist günstiger.

Ihr bekommt das Spiel für die Switch 1 und ein Upgrade Pack. (© Nintendo)

Switch 2: Welche Spiele bekommen ein Upgrade?

Die Nintendo Switch Editions für Zelda: Breath of the Wild und Zelda: Tears of the Kingdom erscheinen direkt zum Launch der Switch 2 am 5. Juni. Für Super Mario Party Jamboree und Kirby und das vergessene Land müsst ihr bis zum 24. Juli bzw. bis zum 28. August warten. Wenn euch die Spiele noch fehlen, bekommt ihr sie aktuell bestimmt günstiger gebraucht. Allerdings könnten die Preise steigen, wenn sich immer mehr Spieler auf die Switch 2 vorbereiten wollen.

Nicht alle Upgrades auf der Switch 2 kosten Geld. Nintendo hat eine Liste an Spielen veröffentlicht, die vollkommen kostenlos verbessert werden:

