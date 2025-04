Nintendo Switch 2 Editions: Offizielle Preise lassen nichts Gutes vermuten

Nintendo hat die Switch 2 vorgestellt und die Preise sorgen für Aufsehen. Für Spiele müssen Fans jetzt viel Geld auf den Tisch legen, selbst wenn sie gar nicht neu sind.

Gaming auf der Switch 2 wird teuer. Nintendo hat inzwischen bestätigt, dass die Konsole 469,99 Euro kosten wird oder 509,99 Euro im Bundle mit Mario Kart World. Der Kart-Racer alleine kostet sogar 89,99 Euro physisch und 79,99 Euro digital. Für andere Spiele wie Donkey Kong verlangt Nintendo 79,99 Euro für die Laden-Version und 69,99 Euro für ein digitales Exemplar.

Neben exklusiven Switch-2-Spielen bietet Nintendo zum Launch der Konsole auch sogenannte Switch 2 Editions an – verbesserte Versionen von Spielen der Switch 1 mit neuen Inhalten. MediaMarkt/ Saturn verrät jetzt, dass auch hier stolze 80 Euro fällig sind.

Beide Zelda-Spielen kosten aktuell bereits 69,99 Euro für die Switch 1. Nintendo verlangt also für die neue Konsole 10 Euro mehr. Im Fall von Super Mario Party und Kirby steigt der Preis allerdings von 59,99 Euro auf 79,99 Euro. Immerhin gibt es hier wenigstens neue Inhalte wie die Jamboree-TV-Minispiele und die Sternensplitter-Welt in Kirby und das vergessene Land.

Die Neuerungen für die Zelda-Spiele beschränken sich auf eine Handy-App, die euch Statistiken anzeigt oder mit der ihr Screenshots bearbeiten könnt. Alle Features könnt ihr euch hier im Video ansehen: