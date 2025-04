Preise für Switch 2: Nintendo sagt Spielen im Regal den Kampf an und steuert auf düstere Zukunft zu

Die Vorstellung der Nintendo Switch 2 kam auch mit einem Preisschock. Die Konsole wird teuer und die Spiele noch teurer. Noch vielsagender ist allerdings Nintendos Abkehr von physischen Spielen.

Spiele für Nintendo Switch 2 werden richtig teuer

Nintendo hat dem Hype um die Switch 2 mit hohen Preisen einen Dämpfer verpasst. Die Konsole selbst kostet 469,99 Euro oder 509,99 Euro im Bundle mit Mario Kart World (bei MediaMarkt ansehen).

Auch die Spiele für die Switch 2 werden teurer. Für die Cartridge-Version von Mario Kart World will Nintendo sogar 89,99 Euro. Für Donkey Kong fallen 79,99 Euro an. Erstmals gibt es hier auch einen Unterschied zwischen der Laden-Version eines Spiels und der Version, die ihr im eShop kaufen könnt. Im eShop sind die Spiele jeweils 10 Euro günstiger – also 79,99 Euro bzw. 69,99 Euro (bei My Nintendo ansehen).

So teuer sind die ersten Spiele für die Switch 2. (© My Nintendo Store)

Nintendo setzt voll auf digitale Varianten von Spielen

Vielleicht sollten Gamer die 10 Euro Unterschied aber nicht als Rabatt für digitale Spiele, sondern eher als Aufpreis für Cartridge-Versionen verstehen. Nintendo will sich offenbar langfristig von physischen Exemplaren wegbewegen und 90 Euro für ein einziges Spiel sind schlicht und einfach kein attraktiver Preis.

Dafür spricht auch, dass Mario Kart World im Bundle nur als digitale Variante angeboten wird. Wenn Kunden bereits mit einem digitalen Spiel auf ihrer Konsole starten, ist der nächste Kauf im eShop schon viel natürlicher.

Auch die virtuellen Softwarekarten für die Switch 2 sind ein klares Zeichen für Nintendos Prioritäten. Dank ihnen könnt ihr auch digitale Spiele zwischen Konsolen hin- und hertauschen und sie sogar ausleihen.

Selbst wenn ihr dann aber doch ein Switch-2-Spiel im Laden kauft, bekommt ihr eventuell nur eine Game-Key Card, mit der ihr das Spiel trotzdem noch herunterladen müsst. Ihr könnt das Spiel aber weiterhin verkaufen oder ausleihen. Das soll zwar nicht alle Switch-2-Spiele betreffen, aber Cartridge-Versionen werden wieder ein Stück unattraktiver.

Darum ist die digitale Zukunft schlecht für Gamer!

Eine rein digitale Zukunft für Videospiele hat Konsequenzen: Ihr könntet Spiele nicht länger verkaufen. Der Markt für günstige Spiele aus zweiter Hand würde aussterben. Die Kontrolle über Preise liegt dann direkt bei den Publishern.

Schon jetzt bewegt sich die Gaming-Industrie schnell in diese Richtung. Warum sonst würde Sony eine PS5 Pro ohne Laufwerk verkaufen. Ob die PS6 überhaupt noch ein Laufwerk haben wird, ist unter diesen Umständen fraglich.

Auch die von Donald Trump verhängten Zölle treiben die rein digitale Zukunft voran, da Publisher darum weniger physische Exemplare herstellen wollen, die in Ländern wie China und Mexiko hergestellt werden. Das betrifft dann auch Spieler in Deutschland.

Mit teureren Cartridge-Versionen zieht jetzt auch Nintendo in Richtung digitale Spiele – ein Prozess, der sich vielleicht nicht mehr aufhalten lässt, aber Spielern trotzdem teuer zu stehen kommen wird.

