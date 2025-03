Switch 2: Ein Feature packt Nintendo eine Woche früher aus

Eigentlich wollte Nintendo die Switch 2 erst am 2. April vorstellen. Schon eine Woche vorher zeigt eine Nintendo Direct jetzt allerdings, wie die neue Konsole mit digitalen Spielen umgehen wird. Das Video könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Nintendo stellt virtuelle Softwarekarte für die Switch vor

Nintendo hat in einer Überraschungs-Direct noch einen Schwung neuer Spiele für die alte Switch-Konsole angekündigt. Teil der Präsentation war allerdings auch ein brandneues Feature: virtuelle Softwarekarte. Nintendo will mit damit die Flexibilität ihrer physischen Varianten nachahmen. So funktionieren sie:

Kauft ihr die digitale Version eines Spiels, wird sie auf eine virtuelle Softwarekarte geladen. Jeder auf der Konsole registrierte Nutzer kann das Spiel dann zocken. Die Konsole bietet auch eine Übersicht über alle Spiele auf der Softwarekarte.

Besitzt ihr noch eine zweite Nintendo Switch, könnt ihr die virtuelle Softwarekarte auswerfen und auf der zweiten Konsole „einstecken“. Auf der ersten Switch scheinen sie dann nicht mehr verfügbar zu sein, aber ihr könnt die Spiele jederzeit zwischen zwei Konsolen hin- und hertauschen. Ihr müsst allerdings einmal eine lokale Verbindung zwischen beiden Switches herstellen.

Nintendo macht sich die Mühe nicht allein für die alte Switch. Im Livestream bestätigt Shinya Takahashi, dass ihr auch mit der Switch 2 virtuelle Spiele tauschen könnt.

So könnt ihr Spiele ausleihen

Die virtuelle Softwarekarte kann noch mehr. Ihr könnt sie anderen Mitgliedern aus eurer Nintendo-Familiengruppe ausleihen. Dafür müsst ihr eure Konsole zunächst drahtlos über eine lokale Netzwerkverbindung mit der zweiten Konsole verbinden. Im nächsten Schritt könnt ihr einfach ein Spiel in Form einer virtuellen Softwarekarte aus eurer Sammlung auswählen und es an ein Mitglied der Familiengruppe ausleihen.

Nintendo besteht hier allerdings auf ein paar Einschränkungen. So könnt ihr immer nur ein Spiel an eine Person ausleihen. Gleichzeitig werden sie nach 14 Tagen automatisch an euch zurückgegeben.

Das neue Switch-Feature soll im Rahmen eines Konsolen-Updates Ende April kommen. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir dann auch mehr über die neue Switch 2. Bisher hat Nintendo immer noch keinen Preis oder ein Release-Datum verraten.

