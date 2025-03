97 Prozent positiv: Ein richtiges Meisterwerk ist auf Steam im Sale und niemand kennt es

Kennt ihr schon 1000xResist? Nein? Das solltet ihr aber. Denn nicht nur hat der futuristische Thriller eine beeindruckende Steam-Wertung; auch konnte das Spiel zahllose Preise und Nominierungen einheimsen. Und jetzt ist es sogar im Steam-Sale.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

1000xResist soll eine meisterhafte Science-Fiction-Geschichte bieten

Die Kommentare bei Steam sind eindeutig: Der Sci-Fi-Thriller 1000xResist (auf Steam ansehen) wird mit überwältigenden Lobgesängen überhäuft, wobei immer wieder erwähnt wird, wie einzigartig und fantastisch die Story sein soll. Worte wie „Meisterwerk“ und „phänomenal“ fallen in den Reviews – und Steam-User Sheepy will sogar ein besserer Mensch nach dem Spiel geworden sein:

Ich habe immer von besonderen Games gehört, die Spieler dazu bringen, bessere Menschen werden zu wollen, aber das hier ist das erste Mal, dass es mir passiert ist. Ich weiß wirklich nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich fühle mich, als sei ich nicht mehr dieselbe Person nach dem Spielen. Auf eine gute Art. Sheepy auf Steam

Anzeige

Dazu sei gesagt, dass 1000xResist kein Action-Kracher ist, sondern eine grafisch fantastisch umgesetzte Walking-Sim – mit voll vertonten Charakteren und poetischen Dialog-Entscheidungen. Insgesamt bewerten ganze 97 Prozent der Nutzer das Spiel positiv.

Anzeige

Bis zum 31. März bekommt ihr das Spiel auf Steam mit 25 Prozent Rabatt für 14,62 Euro.

Schaut in den Trailer für einen tieferen Einblick in das besondere Spiel:

1000xRESIST: Offizieller Trailer

Melancholischer Sci-Fi-Thriller der besonderen Art

1000xResist zeigt eine dystopische Zukunft, 1.000 Jahre nach unserer Zeit. Ihr seid ein Watcher und lebt im Untergrund, denn ein gefährliches Alien-Virus wütet auf der Oberfläche. Und ihr gehorcht einzig und allein der Allmutter, doch alsbald deckt ihr ein Geheimnis auf, das alles verändern wird.

Anzeige

Falls ihr gute Geschichten mögt oder auch nur ein wenig an Science-Fiction-Stories interessiert seid, dann führt kaum ein Weg an 1000xResist vorbei. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass das Spiel nicht allzu viel Gameplay bietet – ihr solltet euch stattdessen darauf einstellen, voll in der Welt und der verrückten Geschichte zu versinken.

1000xResist ist am 9. Mai 2024 für PC und Nintendo Switch erschienen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.