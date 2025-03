Kostenloser Kracher im PS-Plus-Abo: Fans freuen sich auf gefeierten Shooter

Sony hat die kommenden Gratis-Games für PS-Plus-Abonnenten bekannt gegeben. Im April wartet ein starkes Aufgebot auf euch, ganz besonders der blutige Sci-Fi-Shooter RoboCop: Rogue City sorgt bei der Community für Begeisterung.

PS Plus im April: Shooter-Hit kostenlos sichern

Ab dem 1. April könnt ihr euch mit eurem PS-Plus-Abo drei neue Gratis-Games schnappen. Diesen Monat gibt es mit RoboCop: Rogue City, The Texas Chainsaw Massacre und Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory. (Quelle: PlayStation)

Sowohl Abonnenten von PlayStation Essential als auch Extra und Premium können sich die Spiele kostenlos sichern und solange ihre PS-Plus-Mitgliedschaft gültig ist, ohne Extrakosten behalten. Hier geben wir euch einen kurzen Überblick über die neuen Gratis-Games:

Mit RoboCop: Rogue City wartet ein von Kritikern und Spielern gefeierter Shooter auf euch. In dem Spiel nehmt ihr die Rolle des legendären Polizisten an, der die Straßen von Old Detroit sauberhalten muss – und zwar durch blutige Feuergefechte.

RoboCop: Rogue City Official Gameplay Overview Trailer

The Texas Chainsaw Massacre ist ein asymmetrischer Horror-Multiplayer, in dem ihr der berüchtigten Kannibalen-Farm entkommen müsst – oder als hungriges Mitglied der Slaughter-Family Jagd auf ein paar unglückliche Opfer machen müsst.

The Texas Chain Saw Massacre: Unrated Gameplay-Trailer

In Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory spielt ihr einen unschuldig Angeklagten, der seinen Namen rein waschen will. Dazu taucht ihr in dem RPG in die digitale Welt ein, verbündet euch mit einer Hacker-Gruppe und könnt dabei über 320 Digimon entdecken.

Digimon Story – Cyber Sleuth – Hacker’s Memory - Trailer

PS5-Community feiert neue Gratis-Games

Selbst die traditionell schwierig zufriedenzustellende PS5-Community hat an diesem Spiele-Aufgebot wenig auszusetzen. Insbesondere RoboCop stiehlt für Spieler die Show, aber auch The Texas Chainsaw Massacre findet bei den Abonnenten großen Anklang.

RoboCop! Hatte da schon länger mein Auge drauf. Kann’s nicht abwarten, es endlich zu spielen. Reddit-Nutzer sourtooth3

Texas Chainsaw Massacre macht soviel Spaß. Ich hab schon über 100 Stunden damit verbracht. Reddit-Nutzer RiffsYeaRight

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch, mit welchen Tricks ihr eure PS5 verbessern könnt:

