Leak zu God of War: Neues PS5-Spiel wird anders, als alle denken

God of War feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Um dies zu feiern hat Sony laut einem Leaker ein neues Spiel in petto, das 2025 erscheinen soll. Dabei handelt es sich aber wohl nicht um ein Remaster der Original-Trilogie.

God of War: Neues PS5-Spiel könnte Fans überraschen

2025 soll laut dem gewöhnlich gut informierten Insider Jeff Grubb ein neues God- of-War-Spiel erscheinen. Wie Grubb auf Bluesky bekannt gab, soll es sich dabei allerdings nicht um ein Remaster der griechischen Ursprungs-Trilogie handeln. Stattdessen geht es wohl um ein neues Spin-Off, in Grubbs Worten ein „Side-Story-Project“.

Bereits seit Monaten vermutet die Community, dass Sony dem grummeligen Geist Spartas zu seinem runden Geburtstag ein neues Spiel spendieren könnte. Bislang allerdings gingen die meisten von einem Remaster aus, was durchaus Sinn ergeben würde – grafisch könnten die PS3-Klassiker durchaus ein Upgrade vertragen.

Zudem sind die ersten beiden Teile der Trilogie aktuell nur durch eine Mitgliedschaft bei PS Plus Premium spielbar. Ein Remaster würde sie dementsprechend deutlich mehr Spielern zugänglich machen.

Sony hat sich außerdem in der jüngeren Vergangenheit nicht gerade schüchtern gezeigt, was Remaster der eigenen Exklusivspiele angeht – The Last of Us und Horizon Zero Dawn lassen grüßen. Ein solches Projekt für God of War ist mit dem Post von Grubb natürlich noch nicht komplett vom Tisch, doch es scheint zumindest nicht das nächste Spiel der Reihe zu werden.

Was plant Sony mit God of War?

Für ein mögliches Spin-Off-Spiel im God-of-War-Universum bieten sich viele verschiedene Ideen an. Es könnte sich als Vorbereitung für das nächste vollwertige Abenteuer von Kratos um seine Reise in eine neue Mythologie drehen – Berichten zufolge soll der nächste Eintrag der Reihe in der ägyptischen Mythologie verankert sein. Ein Spin-Off könnte die Vorgeschichte dazu erzählen.

Natürlich ist es auch möglich, dass sich das Projekt auf einen anderen Charakter konzentriert und somit eine von Kratos losgelöste Geschichte erzählt. Am naheliegendsten wäre hier ein Abenteuer von Atreus, aber auch Freya oder Sindri könnten theoretisch als Protagonisten in die Bresche springen.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die Geschichte von God of War:

