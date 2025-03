Assassin’s Creed Shadows ist ein Hit, aber an den König kommt es noch nicht heran

Nach dem Launch von Assassin’s Creed Shadows feiert Ubisoft die Spielerzahlen des neuen Open-World-Hits. An das bisher erfolgreichste Spiel der Reihen kommen sie allerdings nicht heran.

Assassin’s Creed: So schlägt sich Shadows im Vergleich zu den Vorgängern

Nach einigen üblen Gaming-Flops braucht Ubisoft dringend einen Erfolg. Assassin’s Creed Shadows (zum GIGA-Test) könnte diese Rolle jetzt ausfüllen. Der Publisher hat bereits verkündet, dass mehr als 2 Millionen Spieler das feudale Japan erkundet haben.

Ein Bericht von Insider Gaming will noch mehr herausgefunden haben. Insider Tom Henderson schreibt, dass AC Shadows der zweitgrößte Launch ist, den Ubisoft jemals hatte. Die Zahlen sollen dabei direkt von Ubisoft stammen und dann an Insider Gaming geleakt worden sein.

Assassin’s Creed Valhalla (2020) habe demnach bereits am ersten Tag 2,5 Millionen Spieler erreichen können. Bei Assassin’s Creed Odyssey (2018) seien es knapp 1 Million Spieler gewesen.

Laut Henderson könnte AC Shadows in seinem ersten Monat 6 Millionen Spieler erreichen – bei SC Valhalla waren es 8 Millionen und bei Odyssey 3,4 Millionen. Shadows habe allerdings auch den Nachteil, dass es im Frühjahr erschienen ist und nicht für die Weihnachtssaison wie seine Vorgänger.

Die Assassin’s-Creed-Krone holt sich letztendlich allerdings doch das Abenteuer in Griechenland. Mit über 40 Millionen Spielern habe AC Odyssey mehr Leute erreicht als jeder andere Eintrag der Reihe (Quelle: Insider Gaming).

AC Shadows mit dem zweithöchsten Umsatz der Reihe

Assassin’s Creed Odyssey beweist, dass der Launch eines Spiels nicht alleine darüber entscheidet, wie erfolgreich ein Spiel insgesamt ist. Die hohen Spielerzahlen sind allerdings auch damit zu erklären, dass Odyssey inzwischen häufig günstiger angeboten wurde und auch Teil von PlayStation Plus Extra ist.

Bisher sind nur Spielerzahlen für Assassin’s Creed Shadows bekannt. Wirklich wichtig für Ubisoft sind allerdings die Verkaufszahlen. IGN berichtet in diesem Zusammenhang über eine interne Ubisoft-Mail, laut der Shadows am ersten Tag den zweithöchsten Umsatz in der Geschichte der Reihe erreichen konnte. Erneut war nur Valhalla erfolgreicher.

Im PlayStation-Store soll der Open-World-Hit sogar den besten Start eines Ubisofts-Spiels überhaupt hingelegt haben (Quelle: IGN). Wie gut sich Assassin’s Creed Shadows langfristig verkauft hat, werden wir wohl erst herausfinden, wenn Ubisoft diese Informationen seinen Investoren mitteilen muss.

