Assassin's Creed Shadows: Schätze für Nagahide finden (Wertvolle Reflexionen)

In der Quest "Wertvolle Reflexionen" von AC Shadows sollt ihr zehn Schätze für Nagahide finden, die über die ganze Karte der Spielwelt versteckt sind. Wo ihr alle Schätze finden könnt, zeigen wir euch hier.

"Wertvolle Reflexionen" starten

Nachdem ihr die Hauptquest "Der Fuchs" in Wakasa absolviert habt, könnt ihr mit Niwa Nagahide in seinem Anwesen nördlich in Obama sprechen. Er schickt euch auf die Suche nach zehn Schätzen, die sich vorwiegend in den Festungsanlagen der Spielwelt befinden.

Nach der Hauptquest in Wakasa könnt ihr die Quest bei Nagahide nördlich in Obama starten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Schätze werden euch mit einem Fächersymbol auf der Karte markiert, wenn ihr euch in der Nähe befindet. Wenn ihr Burgen infiltriert, nutzt das Adlerauge von Naoe, dann werden euch die Schätze als weiße Punkte in der Umgebung markiert. Die Fundorte aller zehn Schätze zeigen wir euch im Folgenden ganz genau.

Sakefläschchen

Region: Izumi Settsu

Izumi Settsu Fundort: Innerhalb von Burg Amagasaki.

Fundort vom Sakefläschchen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Insektenkäfig

Region: Izumi Settsu

Izumi Settsu Fundort: Innerhalb von Burg Katano.

Fundort vom Insektenkäfig. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Regenschirm

Region: Yamashiro

Yamashiro Fundort: Innerhalb von Burg Yamazaki.

Fundort vom Regenschirm. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Uhrwerk

Region: Oumi

Oumi Fundort: Innerhalb von Burg Oumizo.

Fundort vom Uhrwerk. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kimono

Region: Wakasa

Wakasa Fundort: In einem der Häuser bei der Hiruga-Bucht.

Fundort vom Kimono. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kalligraphiewerkzeug

Region: Yamato

Yamato Fundort: Innerhalb vom Koufuku-Tempel.

Fundort vom Kalligraphiewerkzeug. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Lackierte chinesische Möbel

Region: Tamba

Tamba Fundort: Innerhalb von Burg Kameyama.

Fundort der lackierten chinesischen Möbel. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fächer

Region: Tamba

Tamba Fundort: Innerhalb von Burg Miyazu.

Fundort vom Fächer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Munitionskiste

Region: Kii

Kii Fundort: Innerhalb der Saika-Burg.

Fundort der Munitionskiste. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Blumenvase

Region: Kii

Kii Fundort: In der Sandanbeki-Höhle.

Fundort der Blumenvase. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Einfacher Kreisel

Wenn ihr alle zehn Schätze zuvor gesammelt habt, bringt sie zurück zu Nagahide in Obama. Er bittet euch dann, einen letzten Gegenstand zu besorgen. Setzt einen Späher beim Kara-Markt etwas südlich in Obama ein, dann wird euch der Laden markiert, bei dem ihr den einfachen Kreisel kaufen könnt.

Den Kreisel bekommt ihr an dieser Stelle auf dem Kara-Markt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bringt den Kreisel zu Nagahide, um die Quest abzuschließen. Mehr als Erfahrungspunkte bekommt ihr für den Questabschluss allerdings nicht.

