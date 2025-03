Assassin's Creed Shadows: Spielzeit der Kampagne

Assassin's Creed Shadows ist das nächste große Spiel der Franchise, deshalb fragen sich natürlich viele Fans, wie viel Spielzeit das neue Abenteuer bietet. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zur Spieldauer von AC Shadows wissen müsst.

Spieldauer von AC Shadows

Grundsätzlich gilt, dass die Spielzeit immer vom Schwierigkeitsgrad und eurem persönlichen Spielstil abhängt. Dennoch gibt es nun erste Informationen zur Spieldauer von AC Shadows.



Auf Reddit beantworteten Entwickler des Spiels viele Fragen der Community, darunter auch die Frage zur Spielzeit. Neben den Systemanforderungen für den PC ist nun also auch die Spieldauer bekannt. Wenn ihr euch ausschließlich auf die Kampagne konzentriert, benötigt ihr um die 30 bis 40 Stunden.



Wenn ihr aber alle Nebenmissionen abschließen und die 100 % erreichen wollt, braucht ihr etwa 80 Stunden. Diese Angaben wurden auch vom Creative Director Jonathan Dumont in einem Interview mit Genki via X (ehemals Twitter) bestätigt.



Im Assassin’s Creed Shadows PC-Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von den Grafik-Features verschaffen:

Assassin's Creed Shadows: PC und New-Gen Features-Trailer

Wie verhält sich die Spielzeit zu den letzten Spielen der Reihe?

Da es sich bei Assassin's Creed Shadows abermals um ein Open-World-Spiel handelt, ist eine Nennung der genauen Spielzeit natürlich schwer. Es macht aber den Anschein, dass AC Shadows kompakter sein möchte und nicht so lang wie Valhalla ist. Zum Vergleich listen wir euch die Spielzeit der jeweiligen Kampagne der letzten Open-World-Games der Reihe auf:

Kampagne von AC Origins: Circa 30 Stunden

Circa 30 Stunden Hauptstory von AC Odyssey: Circa 45 Stunden

Circa 45 Stunden Kampagne von AC Valhalla: Circa 60 Stunden

Assassin's Creed Mirage ist zwar das letzte Spiel der Franchise, gehört aber nicht zu den Open-World-Games der Franchise. Die Kampagne von AC Mirage ist circa 15 Stunden lang.

