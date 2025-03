Assassin's Creed Shadows: Kanous Gemälde für "Kunstsammler" finden

Für Kanou Eitoku, einen der Bewohner Yamashiros in AC Shadows, sollt ihr zehn Tafelgemälde finden, um die Quest "Kunstsammler" erfolgreich abzuschließen. An dieser Stelle zeigen wir euch, wo genau ihr Kanous Gemälde finden könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Alle Tafelgemälde finden

Diese Aufgabe könnt ihr in Kyoto in der Region Yamashito starten. Während der Hauptquest werdet ihr ein Ausrufezeichen für die Quest in der Stadt entdecken.

An dieser Stelle in Kyoto könnt ihr die Mission beginnen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Kanous Gemälde findet ihr allesamt in den verschiedenen Burgen der Spielwelt. Wann immer ihr also Burgen infiltriert, nutzt das Adlerauge von Naoe und haltet nach weißen Punkten Ausschau, diese markieren unter anderem die Gemälde. Meist befinden sie sich im Hauptgebäude jeder Burg.

Die Tafelgemälde sind sehr groß und stehen verpackt in den Burgen herum. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Keines der Gemälde ist verpassbar. Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller zehn Tafelgemälde auf der Karte.

Anzeige

Kanous Gemälde in Izumi Settsu

Das erste Gemälde findet ihr zentral in der Burg Osaka:

Fundort von Kanous Gemälde Nr.1 (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Das zweite Gemälde findet ihr nördlich in der Burg Takatsuki:

Fundort von Kanous Gemälde Nr.2 (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kanous Gemälde in Yamashiro

Das dritte Gemälde findet ihr südlich in der Burg Shouryuuji:

Fundort von Kanous Gemälde Nr.3 (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Das vierte Gemälde findet ihr zentral in Kyoto im Nijou-Palast:

Fundort von Kanous Gemälde Nr.4 (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kanous Gemälde in Harima

Das fünfte Gemälde findet ihr im östlichen Bereich der Burg Himeji:

Fundort von Kanous Gemälde Nr.5 (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kanous Gemälde in Oumi

Das sechste Gemälde findet ihr in Burg Nagahama am Nordufer vom Biwa-See:

Fundort von Kanous Gemälde Nr.6 (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Das siebte Gemälde findet ihr im Hauptgebäude der Burg Azuchi:

Fundort von Kanous Gemälde Nr.7 (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kanous Gemälde in Yamato

Das achte Gemälde findet ihr nordwestlich in der Burg Kouriyama:

Fundort von Kanous Gemälde Nr.8 (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kanous Gemälde in Wakasa

Das neunte Gemälde findet ihr zentral in Burg Nochiseyama:

Fundort von Kanous Gemälde Nr.9 (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kanous Gemälde in Tamba

Das zehnte Gemälde findet ihr in der Burg Fukuchiyama:

Fundort von Kanous Gemälde Nr.10 (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Belohnungen

Habt ihr alle Gemälde zurück zu Kanou gebracht, bekommt ihr folgende Wand-Dekorationen für euer Versteck als Belohnung:

Vögel in einer Landschaft

Gartensszene

Gemälde, das Löwen zeigt

Assassin's Creed: Welcher Assassine bist du?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.