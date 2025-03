Ist Assassin’s Creed Shadows ein Pflichtkauf? Presse fällt klares Urteil

Die internationalen Pressestimmen zu Assassin’s Creed Shadows sind raus. Wir fassen euch die Reviews zum neuesten Open-World-Spiel von Ubisoft zusammen. Hat sich das lange Warten gelohnt?

Assassin’s Creed Shadows: Das sagt die Presse

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 20. März 2025. Im Vorfeld hat die internationale Presse aber schon ihr Urteil gefällt. Darunter befindet sich auch unser Test zum Open-World-Spiel von Ubisoft. Kollege Olaf Fries hat den Japan-Ableger mit einer 8 von 10 bewertet, kritisiert aber die immer gleiche Formel.

Das deckt sich auch mit den meisten Reviews auf Metacritic. Dort hält die PS5-Version aktuell einen Score von 81 Prozent. Die Xbox-Fassung schneidet mit 87 Prozent sogar noch etwas besser ab. Das Schlusslicht bildet die PC-Version mit 78 Prozent. Der allgemeine Tenor ist also positiv, wenn auch nicht überragend.

Assassin’s Creed Shadows wird vor allem für seine schöne Grafik und die verbesserten Stealth-Mechaniken gelobt. Gleichzeitig bemängeln aber fast alle Pressestimmen die Mutlosigkeit von Ubisoft. Shadows sei demnach nur ein weiteres AC, nur diesmal halt in Japan. Die Spielwelt ist groß, aber ähnlich wie bei Odyssey und Valhalla voll mit den immer gleichen Quests und Beschäftigungsausgaben. Wer die Vorgänger kennt und liebt, wird also bereits wissen, was auf ihn oder sie zukommt.

So schneidet Shadows innerhalb der Reihe ab

Wie schneidet Assassin’s Creed Shadows im Vergleich zu den vorherigen Teilen ab? Mit einem Score von 81 Prozent bewegt sich das neueste Abenteuer auf einem ähnlichen Niveau wie Odyssey (83 Prozent), Valhalla (80 Prozent) oder auch Origins (81 Prozent). Der beliebteste Ableger bleibt aber nach wie vor Assassin’s Creed 2 für die Xbox 360 – der einzige Teil, der einen Score von 90 Prozent auf Metacritic erreicht hat (Quelle: Metacritic).

Viel spannender ist natürlich die Frage, wie Assassin’s Creed Shadows bei den Spielern abschneiden wird. Die Vorbestellungen lassen jedenfalls auf ein großes Interesse schließen. Der User-Score und Steam-Score wird wohl kurze Zeit nach dem Release am 20. März feststehen.

