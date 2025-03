Assassin's Creed Shadows: Alle versteckten Pfade finden

In Assassin’s Creed Shadows gibt es zahlreiche Nebenaktivitäten, die euch nicht nur beim Aufleveln helfen, sondern auch zur Geschichte beitragen. Dazu zählen unter anderem die versteckten Pfade, die ihr mit Naoe abschließen könnt. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte und wie ihr jeden versteckten Pfad meistert.

Versteckte Pfade sind Kletteraufgaben, die ihr ausschließlich mit Naoe besteigen könnt. Nach dem Abschluss erhaltet ihr Wissenspunkte und eine Belohnung, genauso wie bei den Kata und den Kuji-kiri. Insgesamt gibt es 10 versteckte Pfade im Spiel.



Sobald ihr euch einem Fundort nähert, erscheint ein orangefarbenes Icon, das einem geschwungenen Pfad ähnelt. Das orange Symbol markiert den Startpunkt des Weges. Von dort aus müsst ihr euch an den gelben Markierungen orientieren und einen Weg nach oben finden. Am Ende des Pfades befindet sich eine Truhe mit Loot. Öffnet sie, um die Aktivität abzuschließen.



An vier der zehn Pfade befindet sich zudem ein Quest-Item, das ihr für die persönliche Questreihe von Naoe benötigt (dazu unten mehr).

Versteckter Pfad in Izumi Settsu (Pfad der Ehre)

Der Pfad in Izumi Settsu heißt "Pfad der Ehre" und befindet sich in der Unterregion Hügel von Senri. Als Belohnung erhaltet ihr die epische Kopfbedeckung "Tamakichis Kapuze":

Versteckter Pfad in Yamashiro (Pfad der Mutigen)

Der Pfad in Yamashiro heißt "Pfad der Mutigen" und befindet sich in der Unterregion Adlerhorst. Als Belohnung erhaltet ihr die epische leichte Rüstung "Hibikis Ausrüstung":

Versteckter Pfad in Oumi (Pfad der Klinge - Naoes Quest)

Der Pfad in Oumi heißt "Pfad der Klinge" und befindet sich in der Unterregion Suzuku-Vorberg. Als Belohnung erhaltet ihr die epische leichte Rüstung "Sumires Ausrüstung".



Auf dem Weg findet ihr ebenfalls den Quest-Gegenstand "Außenposten-Brief von Tsuyu an Kaede", der für Naoes Quest wichtig ist:

Versteckter Pfad in Iga (Pfad der Schatten - Naoes Quest)

Der Pfad in Iga heißt "Pfad der Schatten" und befindet sich in der Wildnis von Nabari. Als Belohnung erhaltet ihr die epische leichte Rüstung "Yu-no-shins Ausrüstung".



Auf dem Weg findet ihr ebenfalls den Quest-Gegenstand "Brief eines Toten vom Außenposten", der für Naoes Quest wichtig ist:

Versteckter Pfad in Harima (Pfad der Gefahr)

Der Pfad in Harima heißt "Pfad der Gefahr" und befindet sich ganz im Nordwesten der Region (Unterregion Kasagata). Als Belohnung erhaltet ihr das epische Ksarigama "Giftiges Kusarigama der Bosheit":

Die versteckten Pfade in Yamato (Naoes Quest)

In Yamato gibt es zwei versteckte Pfade, auf einem der beiden findet ihr einen Quest-Gegenstand, der für Naoes Mission wichtig ist.



Der erste heißt "Pfad der Geheimnisse", der sich in der Unterregion Katsuragi befindet. Als Belohnung erhaltet ihr die epische Kopfbedeckung "Sumires Kapuze".



Nach Abschluss des Pfades müsst den Weg weiterlaufen, um zum Quest-Item "Außenposten-Brief von Tsuyu und Tsubasa" zu kommen. Sammelt es ein, da es für Naoes Quest wichtig ist:

Der zweite Pfad heißt "Pfad des Friedens", er befindet sich in der Unterregion "Yoshino". Als Belohnung bekommt ihr das legendäre Tantou "Karmesinrotes Tantou der Unbill":

Versteckter Pfad in Wakasa (Pfad der Weisheit)

Der Pfad in Wakasa heißt "Pfad der Weisheit" und befindet sich in der Unterregion Uchinakao. Als Belohnung erhaltet ihr die epische leichte Rüstung "Tanakichis Ausrüstung":

Versteckter Pfad in Kii (Pfad der Erwählten - Naoes Quest)

Der Pfad in Kii heißt "Pfad der Erwählten" und befindet sich ganz im Osten der Unterregion Iseji-Pfade. Als Belohnung erhaltet ihr die epische Kopfbedeckung "Yu.no-shins Kapuze".



Am Ende des Weges wartet ein Feind auf euch. Nachdem ihr ihn besiegt habt, könnt ihr den Quest-Gegenstand "Rekrutierungsbrief von Kishi" einsammeln, der für Naoes Quest wichtig ist:

Versteckter Pfad in Tamba (Pfad der Stille)

Der Pfad in Tamba heißt "Pfad der Stille" und befindet sich in der Unterregion Tamba-Hochland. Als Belohnung erhaltet ihr die epische Kopfbedeckung "Hibikis Kapuze":

