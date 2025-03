Nintendo macht’s offiziell: Switch 2 ist nicht das einzige Ass im Ärmel

Nintendo ist plötzlich gar nicht mehr zu stoppen. Kurz vor der großen Vorstellung der Switch 2 kündigt der Konsolen-Hersteller eine weitere Direct-Präsentation an.

Update vom 26. März: Nintendo bestätigt, dass am 27. März um 15 Uhr eine Nintendo Direct stattfinden wird. Der offizielle Account auf X (früher Twitter) stellt dabei klar, dass es keinerlei Informationen zur Switch 2 geben wird. Stattdessen soll sich der 30-minütige Livestream voll und ganz um Spiele für die alte Nintendo Switch drehen. Mehr Informationen gibt Nintendo aktuell noch nicht. Denkbar wären allerdings neue Szenen zu Metroid Prime 4: Beyond oder Pokémon-Legenden: Z-A, die beide offiziell als Spiele für die Switch 1 gelten.

Originalmeldung vom 25. März:

Ist das nächste Nintendo-Event nur Tage entfernt?

Am 16. Januar hat Nintendo die Switch 2 vorgestellt. Seitdem sitzen Fans auf dem Trockenen – erst am 2. April sollen in einer Direct-Präsentation mehr Informationen zur neuen Hybridkonsole folgen. Offenbar hat Nintendo aber noch ganz andere Pläne.

Der Leaker NateTheHate schreibt auf X (früher Twitter), dass er von einem weiteren Nintendo-Event gehört habe, das an oder um diesen Donnerstag herum stattfinden soll. NateTheHate glaubt weiterhin, dass es sich um eine Direct handeln wird, auch wenn er sich nicht sicher ist, welches Format Nintendo genau anstrebt.

NateTheHate ist kein Niemand. Der Leaker hat immerhin die Enthüllung der Switch 2 korrekt vorhergesagt. Es ist also gut möglich, dass er auch diesmal richtigliegt.

Nintendo Switch: Doppel-Direct verwirrt die Fans

Bei den Fans auf Reddit löst die Aussicht auf eine zusätzliche Nintendo Direct vor allem Verwirrung aus. Die Spieler können nicht ganz verstehen, warum Nintendo weniger als eine Woche vor der Switch-2-Direct noch ein Event veranstalten sollte (Quelle: Reddit).

SimpleJack615 auf Ich will Nate glauben, aber ich denke trotzdem, dass es verrückt ist, besonders kurz vor einer Direct.SimpleJack615 auf Reddit





clbgolden12 auf Das muss das unseriöseste Unternehmen aller Zeiten sein. Zwei Monate lang gibt es keine Neuigkeiten und sie beschließen, die sagenumwobene Switch-1-Direct eine Woche vor dem großen Event zu veröffentlichen. Ich weiß nicht einmal, was ich erwarten soll. Kirby, schätze ich?clbgolden12 auf Reddit

Switch-Direct diese Woche? Das könnte gezeigt werden

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Nintendo diese Woche allerdings nichts zur Switch 2 verraten (falls das Event überhaupt stattfindet). Stattdessen ist denkbar, dass sich der Konsolen-Hersteller noch ein letztes Mal auf die alte Switch 1 konzentriert oder den Spielen von Drittherstellern einen Platz im Rampenlicht überlässt. Da die Switch 2 abwärtskompatibel ist, würden diese Spiele alle auch auf der neuen Konsole funktionieren.

Zwei Directs hintereinander wären überaus ungewöhnlich, aber vielleicht will Nintendo vor der Switch-2-Vorstellung noch etwas Hype aufbauen. Während des großen Events am 2. April erfahren wir dann hoffentlich mehr zum Release-Datum und dem finalen Preis der heiß erwarteten Hybridkonsole.

