So günstig wie nie auf der Switch: Diese 4 Spiele-Meisterwerke retten euch den Feierabend

Ihr wisst noch nicht, was ihr zum Feierabend spielen sollt? Dann haben wir hier für euch vier entspannte Meisterwerke auf der Switch, die gerade so günstig wie nie sind. Perfekt zum Abschalten mit der Konsole nach einem anstrengenden Tag!

Historischer Bestpreis: Diese 4 Switch-Hits müsst ihr euch jetzt holen

Einmal mehr sind wir in den Wühltisch der Switch-Games eingetaucht und haben vier tolle Spiele zum Entspannen gefunden, mit denen ihr euch nach einem anstrengenden Tag perfekt auf der Couch ausruhen könnt. Da die Spiele momentan auch zum Tiefpreis zu haben sind, lohnt sich der Kauf allemal.

Fae Farm für die Switch bei Amazon holen

Falls ihr heimelige Farming-Games mögt, die sich an Spielen wie Stardew Valley orientieren, dann solltet ihr Fae Farm ausprobieren. Wie der Name schon verrät, werdet ihr hier eure eigene Farm auf einer magischen Insel verwalten: Kümmert euch um Pflanzen sowie Tiere, erkundet gefährliche Minen, dekoriert euer Zuhause und freundet euch mit den Feen im Dorf an.

Fae Farm bietet eine durchweg kuschelige und hübsche Grafik; zudem fühlt sich das Gameplay einwandfrei an – was viele andere Farming-Games nicht von sich behaupten können. Fae Farms großes Manko sind jedoch die Charaktere. Erwartet hier keine tiefen Beziehungen oder Hintergrundgeschichten. Wenn euch die NPCs nicht so wichtig sind, solltet ihr euch mit dem Farming-Gameplay-Loop jedoch perfekt entspannen können.

Fae Farm bekommt ihr gerade zum Bestpreis bei Amazon – nämlich für 28,99 Euro. Im Nintendo eShop dagegen zahlt ihr gerade noch den vollen Preis von 59,99 Euro.

Fae Farm - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.03.2025 11:52 Uhr

Strange Horticulture: Ein Meisterwerk für nur 6,99 Euro Strange Horticulture ist eines der besten Spiele, in die ich je eintauchen durfte – es ist ein Cozy-Spiel, das gleichsam faszinierend, melancholisch sowie voller Mysterien ist. Für den geringen Preis im Nintendo eShop ist das ein Muss für jeden, der Indie- und Cozy-Spiele liebt. In Strange Horticulture seid ihr der Besitzer eines Kräuterladens voller mysteriöser Pflanzen. Ihr müsst neue Pflanzen entdecken und zuordnen, um den teils bizarren Wünschen eurer Kunden nachzukommen. Gleichsam erfahrt ihr immer mehr über einen seltsamen Hexenzirkel im Wald und könnt entscheiden, ob ihr ihnen helft oder doch lieber zum Kult-Anhänger werden möchtet. Oh! Und es gibt eine Katze, die ihr jeden Tag streicheln könnt (und solltet). Bis zum 6. April könnt ihr euch das Spiel für 6,99 Euro im Nintendo eShop holen. Marina Hänsel

Strange Horticulture: Trailer (Englisch)

Indie-Hit Tchia für Nintendo Switch zum Bestpreis

Im preisgekrönten Indie-Hit Tchia erkundet ihr eine tropische Open-World, in der ihr als die junge Tchia versucht, den eigenen Vater vor einem Tyrannen zu retten. Tchias Welt ist aber nicht nur grafisch meisterhaft gestaltet, sondern lässt euch auch kreativ werden: Ihr könnt euch in jedes Objekt und in jedes Tier verwandeln, das ihr auf eurer Reise trefft. Die Open-World wird damit zu einer Sandbox, in der ihr euch austoben könnt.

Im Nintendo eShop bekommt ihr das Spiel gerade zum Bestpreis von 11,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 16. April.

Tchia: Adventure-Trailer und Veröffentlichungsdatum | PS4, PS5, deutsche Untertitel

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy zum Bestpreis ergattern

Ihr liebt besonders Rätsel- und Detektivspiele? Dann müsst ihr unbedingt die Ace-Attorney-Reihe ausprobieren. Mit Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy bekommt ihr direkt drei Spiele der Kult-Krimi-Reihe, in welcher ihr als Anwalt Fälle lösen und vor Gericht eure Ergebnisse verteidigen müsst.

Die Spiele sind ein Mix aus Visual-Novel- und Rätsel-Elementen, wobei Fans insbesondere die Story, die Charaktere und die Twists loben. Im Nintendo eShop bekommt ihr die Trilogie gerade für 9,89 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 31. März.

Phoenix Wright – Ace Attorney: Ankündigung der Trilogie-Edition

