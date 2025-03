Nintendo Switch 2: Experten erteilen ambitioniertem Feature eine klare Absage

Gleicht Nintendo so die OLED-Enttäuschung aus?

Die Aussicht auf einen LCD-Bildschirm bei der Switch 2 ist eine ziemliche Enttäuschung. Vor allem ahne ich ja jetzt schon, dass Nintendo in ein paar Jahren ein OLED-Modell nachlegen will. Warum also zum Launch die neue Konsole kaufen?

Die im neuen Leak versprochenen Features klingen allerdings tatsächlich sehr vielversprechend. Sollten die Infos tatsächlich stimmen, hat die Switch 2 einige überzeugende Argumente auf ihrer Seite. Interessant bleibt jetzt noch, wie sich das auf den Preis für die Konsole auswirkt.