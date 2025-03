Hoffnung für Switch 2: Das größte Switch-Problem ist gelöst und Nintendo weiß es

Der Release der nächsten Nintendo-Konsole rückt näher und Fans hoffen, dass die Switch 2 alle Probleme der Switch 1 löst. Nintendo selbst hat erst kürzlich bewiesen, dass sie das zumindest theoretisch können.

Joy-Con-Drift der Switch ist lösbar – Nintendo tut es bereits

Auf die Frage nach dem größten Problem der Nintendo Switch werden die meisten Fans eine schnelle Antwort kennen: Der verfluchte Joy-Con-Drift. Der Defekt führt dazu, dass die Controller Eingaben wahrnehmen, die überhaupt nicht getätigt wurden, was bei betroffenen Konsolen jede Gaming-Session zur Qual macht.

Auch die Nintendo Switch 2 hat wieder Joy-Cons, die diesmal hoffentlich nicht driften. Möglich wäre das dank sogenannter Hall-Effekt-Sensoren. Die nutzen ein Magnetfeld und minimieren so den Verschleiß, was sie wesentlich langlebiger macht – und den bekannten Joy-Con-Drift praktisch ausschließt.

Dass Nintendo von dieser Technik bereits Gebrauch macht, beweist der YouTube-Kanal iFixit. In einem neuen Video nimmt er den Nintendo Alarmo Wecker auseinander. Bei seiner Sektion der Uhr stößt er tatsächlich auf einen Hall-Effekt-Sensor, mit dem der Drehregler kontrolliert wird. Laut iFixit würden auch die Joy-Cons unbedingt von einem solchen Sensor profitieren:

Bald gibt es neue Infos zur Nintendo Switch 2

Nintendo könnte dafür sorgen, dass der Joy-Con-Drift mit der Switch 2 endgültig der Vergangenheit angehört – immerhin nutzen sie die Technik schon jetzt. Beim Blick auf den vielen Ärger, den der Stick-Drift ausgelöst hat, sollten sie das schon aus reinem Eigeninteresse tun. Auch die Fans erwarten das dringend benötigte Upgrade.

Ob Nintendo bei der Switch 2 auf Hall-Effekt-Sensoren setzen wird, erfahren wir allerdings erst, wenn Tech-Experten die echte Konsole in die Hände bekommen. Bereits am 2. April will Nintendo mehr zur Konsole verraten, aber es ist unklar, ob der japanische Konsolenhersteller dort bereits auf solche technischen Details eingehen wird.

Nintendo dürfte während der Direct-Präsentation allerdings die neuen Features der Joy-Cons zeigen. Die können vermutlich als Maus verwendet werden – und dann ist da noch der mysteriöse C-Button, zu dem es bisher nur Theorien gibt.

