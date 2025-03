Nintendo Switch 2 zu groß? Samsung liefert Vorbild für die Switch 3

Nintendo bringt dieses Jahr die Switch 2 auf den Markt. Viele Details zur Konsole sind noch geheim, aber wir wissen, dass sie richtig groß wird. Vielleicht zu groß? Samsung arbeitet dafür an einer Lösung, die bei der Switch 3 relevant werden könnte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Faltbare Switch: Samsung zeigt es!

Die Nintendo Switch 2 ist ein ordentlicher Brocken. Auch wenn genaue Daten noch folgen, dürfte das Display der Hybridkonsole mit schätzungsweise 8 Zoll neue Maßstäbe setzen. Die Nintendo Switch OLED mit 7 Zoll und auch das Steam-Deck mit 7,4 Zoll können da nicht mithalten.

Anzeige

Mit immer größer werdenden Bildschirmen passt ein Gaming-Handheld längst nicht mehr in die Hosen- oder Jackentasche. Das muss aber nicht für immer so sein. Tech-Gigant Samsung stellt während des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona einen faltbaren Gaming-Handheld vor, der einer Switch ziemlich ähnlich sieht.

Der Handheld lässt sich ganz einfach in der Mitte des Bildschirms zusammenklappen, um Platz zu sparen. Es gibt sogar Löcher an den Seiten, in welche die Joysticks der anderen Seite passen.

Anzeige

Vielleicht könnt ihr die Switch 3 falten

Der faltbare Gaming-Handheld von Samsung ist noch lange kein Switch-Konkurrenz. Aktuell sieht das Gerät noch sehr billig aus und das Falten hinterlässt einen ziemlich hässlichen Knick in der Mitte, den sicher niemand auf einer Gaming-Konsole sehen will.

Anzeige

Trotzdem liefert Samsung ein interessantes Konzept für eine Gaming-Konsole, die tatsächlich wieder tragbar ist, ohne direkt eine Tasche oder einen Rucksack mitnehmen zu müssen. Für die Switch 2 ist das sicherlich zu früh, aber bei der Switch 3 könnte es durchaus so weit sein.

Was kann die Nintendo Switch 2?

Nintendo hat die Switch 2 inzwischen vorgestellt. Trotzdem fehlen noch Infos wie der genaue Release-Termin oder der Preis der Konsole. Auch könnte die Hybridkonsole ein spannendes Maus-Feature bieten, zu dem wir schon einige Ideen haben:

Diese Games profitieren von der Maus-Funktion der Joy-Cons bei der Switch 2 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.