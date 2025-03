Samsung geht beim Galaxy S26 aufs Ganze

Samsung hat alle Galaxy-S25-Smartphones mit Qualcomms neuestem Chip ausgestattet und so die sonst vorhandene Zwei-Klassen-Gesellschaft vermieden. Bei der Galaxy-S26-Serie soll sich das wieder ändern und Samsung versucht aktuell alles, um das auch zu schaffen.

Samsung Galaxy S26 wieder mit Exynos-Chip erwartet

Samsung legt beim hauseigenen Chip-Design einen Sprint ein. Ein neu gebildetes Spezialteam soll den Exynos 2600 zur Marktreife bringen. Ziel ist es, den Chip in der Galaxy-S26-Serie einzusetzen und damit die Abhängigkeit von Qualcomm zu reduzieren.

Die „Performance Improvement Task Force“ soll dabei die Entwicklung des Exynos 2600 beschleunigen. Der neue Chip basiert auf modernster 2-Nanometer-Technologie und verspricht deutliche Verbesserungen gegenüber dem Exynos 2500, der es nicht in die Galaxy-S25-Smartphones geschafft hat. Er soll 12 Prozent mehr Leistung und eine 25 Prozent höhere Energieeffizienz. Der Chip soll außerdem günstiger sein als der von Qualcomm, sodass Samsung die Kosten für die neuen Smartphones im Griff behalten kann.

Die Dringlichkeit des Projekts zeigt Samsungs Ambitionen, im Wettbewerb mit Qualcomm und MediaTek aufzuholen. Die Massenproduktion könnte bereits im Mai 2025 starten. Besonders spannend: Der neue Chip soll „signifikant“ in der Galaxy-S26-Serie zum Einsatz kommen – möglicherweise in deutlich mehr Regionen als bisher (Quelle: AndroidCentral).

Die finale Entscheidung über den Einsatz im Galaxy S26 will Samsung bis Ende des Jahres treffen. Branchenbeobachter vermuten, dass zumindest der US-Markt weiterhin mit Qualcomm-Chips beliefert werden könnte. Für Europa, Indien und Großbritannien zeichnet sich dagegen eine Rückkehr zu Exynos-Chips ab.

Samsung Galaxy S26 Ultra weiterhin mit Qualcomm-Chip?

Die große Frage wird sein, in welchen Galaxy-S26-Modellen Samsung den Exynos 2600 wirklich einsetzt. Bisher war es so, dass zumindest die Ultra-Version mit dem Qualcomm-Chip ausgeliefert wurde. Nur das normale und Plus-Modell setzen auf den Exynos-Chip. Ob das 2026 auch so sein wird, muss man abwarten. Wir behalten die Entwicklung für euch im Blick.

Im Video könnt ihr euch die Galaxy-S25-Smartphones anschauen:

