Gute Nachrichten für alle, die noch ein Samsung Galaxy S22 nutzen

Samsung-Fans haben es aktuell nicht leicht. Während Google Android 15 schon vor Monaten veröffentlicht hat, werden ältere Smartphones des koreanischen Herstellers erst noch versorgt. Vorher gibt es Beta-Tests, um die neue One-UI-7-Oberfläche zu optimieren. Bisher war die Galaxy-S22-Serie dort nicht enthalten – das soll sich aber ändern.

Samsung Galaxy S22 bald im Beta-Test mit Android 15?

Samsung hat gerade erst angekündigt, dass ausgewählte Smartphones und Tablets schon bald am Beta-Test von Android 15 und One UI 7 teilnehmen können. Das älteste Modell, das dort erwähnt wird, ist das Galaxy S23. Im April soll es dann die finalen Versionen geben. Doch was ist mit älteren Modellen? Erscheint dort direkt Android 15 in der fertigen Version? Laut neuesten Informationen nicht, es soll auch einen Beta-Test geben.

Laut SamMobile soll Samsung für die Galaxy-S22-Serie ebenfalls einen gewissen Testzeitraum einplanen, in dem Android 15 und One UI 7 auf den älteren Smartphones getestet werden. Es wurde nämlich bereits eine Testversion für das Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra entdeckt. Im Laufe der Zeit könnte Samsung diese drei Modelle also auch mit aufnehmen.

Wann das der Fall sein wird, ist bisher nicht klar. Ab dem 6. März sind erst einmal die Galaxy-S23-Serie, die aktuellen Falt-Smartphones, das Galaxy A55 und die Galaxy-Tab-S10-Modelle an der Reihe. Vermutlich erst, wenn die Tests dort weit fortgeschritten sind und der finale Release im April naht, wird Samsung auch die älteren S22-Modelle versorgen.

Samsung hat noch viel vor

Die oben genannten Modelle sind dabei nur der Anfang, Samsung muss noch sehr viele Smartphones und Tablets auf den neuesten Stand bringen. Wenn ihr ab dem Galaxy S21 ein Gerät von Samsung gekauft habt, werdet ihr die neue Software früher oder später erhalten. Sobald sich etwas tut, werden wir euch informieren.

