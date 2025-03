Android auf iOS übertragen: Eure Daten sicher auf das iPhone bringen

Mit der „Move to iOS“-App wird die Übertragung eurer Daten und Apps von Android auf iOS ganz einfach. Wir zeigen euch, worauf ihr achten müsst.

Um sehr einfach von einem Android-Gerät zu einem iOS-Gerät zu wechseln, nutzt ihr am besten die offizielle App „Move to iOS“ aus dem Google Play Store.

Ausnahmen: Gekaufte Android-Apps werden nicht übertragen. Diese müsstet ihr in Apples App Store kaufen, sofern es sie dort gibt. Auch Medien, die in eigenen Ordner außerhalb der standardmäßigen Bilder- und -Video-Ordner gespeichert sind, werden nicht übertragen. Gleiches gilt in der Regel für Spielstände. Schaut hier nach, wie man WhatsApp von Android auf iOS umzieht.