Telegram Premium in Deutschland: Kosten, Vorteile & wie man sich anmeldet

Die beliebte Messenger-App Telegram ist nicht mehr für alle Nutzer kostenlos. Wer auf bestimmte Funktionen zugreifen möchte, muss ein Telegram-Premium-Abo abschließen. Mittlerweile gibt es das Abonnement auch in Deutschland. Was kostet es und welche Vorteile hat man damit?

Was kostet Telegram Premium in Deutschland?

Die Kosten für den Dienst hängen davon ab, in welchem Land man sich für das Premium-Angebot anmeldet. Sie schwanken zwischen 5 und 6 US-Dollar. In Deutschland liegt der Preis bei 5,49 Euro monatlich. Man kann das Abo auch auf einen Schlag für ein Jahr buchen. Dann liegt der Preis bei 39,99 Euro. Rechnerisch sind das 3,33 Euro pro Monat.

Telegram Premium jetzt auch in Deutschland buchen

Der Dienst startete bereits Ende Juni 2022. In Deutschland mussten sich Telegram-Nutzer aber noch gedulden, wenn sie auf die Zusatz-Features zugreifen wollen. Seit Februar 2025 gibt es das Abonnement auch hierzulande. So meldet man sich für das Premium-Abo an:

Öffnet die Telegram-App auf eurem Smartphone. Ruft das Menü auf. Steuert hierüber die Einstellungen an. Scrollt etwas nach unten. Hier findet ihr den Button „Telegram Premium“. Einmal ausgewählt, könnt ihr hier das Abonnement für einen Monat oder ein ganzes Jahr buchen.

Inzwischen ist der Premium-Dienst in Deutschland gestartet (© Telegram)

Was sind die Vorteile von Telegram Premium=

Auch nach der Einführung des Premium-Angebots bleibt der Messenger mit seinen bisher bekannten Funktionen gratis. Es gibt also keine Pflicht, auf die kostenpflichtige Version umzusteigen. In der Bezahlversion gibt es einige zusätzliche Features. Dazu gehören:

Versand großer Dateien bis zu einer Größe von 4 Gigabyte.

Schnellere Downloads von Inhalten über den Messenger.

Empfangene Sprachnachrichten können in Text umgewandelt werden.

werden. Es können bis zu 20 Chat-Ordner erstellt werden, in denen sich jeweils 200 Chats verwalten lassen.

erstellt werden, in denen sich jeweils 200 Chats verwalten lassen. Es gibt exklusive Sticker, Emojis und Reaktionen auf Nachrichten.

auf Nachrichten. Es können animierte Profilbilder eingesetzt werden.

eingesetzt werden. Premium-Nutzer erhalten ein entsprechendes Abzeichen in ihrem Profil .

. Keine Werbung , etwa gesponsorte Beiträge in öffentlichen Gruppen.

, etwa gesponsorte Beiträge in öffentlichen Gruppen. Echtzeitübersetzung.

Unbegrenzter Speicher für Dateien und Medien.

Erweiterte Limits für Chats, Kanäle und Gruppen.

Nutzer können bis zu 1.000 anstelle der üblichen 500 Channels folgen .

anstelle der üblichen 500 . Es lassen sich bis zu 400 GIFs und 200 Sticker speichern.

und speichern. Mehr Privatsphäre-Optionen.

Es können bis zu 20 öffentliche t.me-Links reserviert werden.

reserviert werden. Es können 10 statt 5 Chats angepinnt werden.

statt 5 Chats werden. Premium-Nutzer haben mehr Platz für Text in der Bio .

. Es gibt neue App-Icons für den Home-Screen.

Vermutlich wird auch die Story-Funktion nur noch für Premium-Mitglieder erreichbar sein. Kurz nach der Einführung des Premium-Abonnements können Nutzer ohne Premium-Abon nicht mehr auf die Storys zugreifen.

Zusatzinhalte wie Sticker und bewegte Profilbilder können auch von nichtzahlenden Nutzern angesehen werden. Nachdem Telegram jahrelang in vollem Umfang gratis genutzt werden konnte, möchte man mit dem Premium-Modell endlich Geld verdienen. Gleichzeitig verspricht man, dass die Kernfunktionen der App weiterhin kostenlos bleiben. Die Gratis-Option soll zudem nicht vernachlässigt werden. Man will also auch hier weiterhin neue Features einführen.

