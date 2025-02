WhatsApp: Neue Anruf-Funktion bewahrt euch vor peinlichen Situationen

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die Anrufe übersichtlicher macht. In Zukunft steuern Nutzer Sprach- und Videoanrufe über ein Menü, statt sie sofort zu starten. Unbeabsichtigte Anrufe gehören so der Vergangenheit an.

WhatsApp: Neues Anrufmenü für Chats und Gruppen

Mit einer überarbeiteten Anrufsteuerung will WhatsApp versehentliche Anrufe vermeiden und die Bedienung verbessern. Bisher gibt es in Chats und Gruppen zwei getrennte Buttons für Sprach- und Videoanrufe. Ein falscher Tipp genügt und der Anruf startet direkt – ein Problem, das viele Nutzer kennen dürften.

Künftig sollen beide Optionen in einem Menü zusammengefasst werden. Statt direkt einen WhatsApp-Anruf zu starten, können Nutzer erst auswählen, welche Art von Anruf sie tätigen möchten. Die zusätzliche Bestätigung durch das neue Menü soll das Problem versehentlicher Anrufe minimieren und die Bedienung intuitiver machen (Quelle: WABetaInfo).

Insbesondere für Gruppenanrufe bringt das neue Menü eine weitere Neuerung: Statt automatisch alle Mitglieder eines Gruppenchats anzurufen, lassen sich vorher einzelne Kontakte gezielt auswählen. Das sorgt für mehr Kontrolle und verhindert ungewollte Gruppenanrufe. Außerdem ist ein Shortcut integriert, mit dem sich schnell ein Anruflink erstellen und teilen lässt – ohne den Umweg über den Anruf-Tab oder das Anhang-Menü.

WhatsApp: Anrufmenü erst für Beta-Tester

Wann genau das neue Anrufmenü für alle Nutzer verfügbar sein wird, steht noch nicht fest. Wie üblich soll die Funktion zunächst schrittweise für Beta-Tester zugänglich gemacht werden, bevor sie weltweit eingeführt wird. Bisher ist das Menü auch nur in der Android-Variante des Messengers aufgetaucht. Es ist aber davon auszugehen, dass auch die iOS-Version das Anrufmenü erhält.

