WhatsApp-Anrufe: Neue Funktion spart euch Zeit

WhatsApp macht Video- und Sprachanrufe noch einfacher: Gerade wird eine neue Anruf-Link-Funktion getestet, die sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats zur Verfügung steht. Nutzer können damit einfach einen Link erstellen, über den sich andere Personen in einen Anruf einwählen können.

WhatsApp testet neue Call-Link-Funktion

WhatsApp hat in seiner neuesten Beta-Version für Android eine kleine neue Funktion eingeführt: Anruf-Links für Einzel- und Gruppenchats. Dieses Feature verspricht, das Initiieren von Anrufen deutlich zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Anzeige

Sie ist ohne große Umwege direkt aus dem Chat-Fenster erreichbar. Nutzer finden es im Anhang-Menü, das über das Büroklammer-Symbol geöffnet wird. Von dort aus lässt sich mit einem Tipp ein Anruflink generieren und im Chat teilen.

Bisher mussten Nutzer des Messengers etwas umständlich in den Anrufe-Tab wechseln, um einen Link zu erstellen. Dieser zusätzliche Schritt entfällt nun. Durch die prominente Platzierung im Chat-Menü wird die Funktion zudem einem größeren Nutzerkreis zugänglich gemacht, der bisher möglicherweise gar nicht wusste, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt.

Anzeige

Die neue Call-Link-Funktion bei WhatsApp. (© WABetaInfo)

Besonders nützlich dürfte sich die neue Funktion für Gruppenanrufe erweisen. Statt mühsam alle Teilnehmer einzeln hinzuzufügen, kann nun einfach ein Link im Gruppenchat geteilt werden. Jeder, der den Link sieht, kann sich mit einem Tipp in den Anruf einklinken. Das erleichtert spontane Gespräche mit mehreren Personen und spart ein wenig Zeit bei der Organisation.

WhatsApp: Neue Call-Links noch nicht für alle

Derzeit befindet sich die neue Funktion noch in der Testphase. Nur ausgewählte Teilnehmer des Android-Beta-Programms haben bereits Zugriff darauf. In den kommenden Wochen soll die Funktion aber schrittweise für weitere Nutzer freigeschaltet werden. Wann genau sie allen WhatsApp-Nutzern zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt (Quelle: WABetaInfo).

Anzeige

Kennt ihr schon die Videonachrichten von WhatsApp?

WhatsApp: Videobotschaften verschicken Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.