WhatsApp greift durch: Kampf gegen Fake-Bilder beginnt

WhatsApp will seine Nutzer besser vor gefälschten Bildern schützen. Dazu ist eine neue Funktion in Arbeit, mit der Nutzer zugeschickte Bilder im Internet durchsuchen können. So lassen sich schnell weitere Informationen finden – und vielleicht auch die Echtheit überprüfen.

WhatsApp-Funktion soll vor Fake-Bildern schützen

In der neuesten Betaversion von WhatsApp für Android ist ein nützliches Feature aufgetaucht. Nutzer sollen bald in der Lage sein, Bilder direkt aus dem Messenger heraus an Suchmaschinen wie Google zu senden. So lässt sich im besten Fall schnell herausfinden, ob ein Bild manipuliert oder aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Auch die ursprüngliche Quelle lässt sich so ausfindig machen.

Die Bildersuche soll für alle Fotos zur Verfügung stehen – unabhängig davon, wie sie beim Empfänger gelandet sind. Das unterscheidet sie von der ebenfalls geplanten Linksuche, die nur für häufig geteilte Nachrichten angeboten werden soll. Auch hier steht der Kampf gegen Falschmeldungen im Mittelpunkt.

WhatsApp weist darauf hin, dass der Datenschutz bei der neuen Funktion höchste Priorität habe. Klar ist aber auch, dass die Bilder für die Suche an Google weitergegeben werden. WhatsApp selbst speichert oder verarbeitet die Fotos aber nicht. Zudem ist die Nutzung der Bildersuche komplett freiwillig. Nutzer können selbst entscheiden, ob sie ein Bild durchsuchen möchten oder nicht.

WhatsApp-Bildersuche: Bislang nur ein Test

Wann genau das neue Feature für alle Nutzer von WhatsApp zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt. Derzeit befindet sich die Funktion in der Entwicklung und wurde in der Betaversion 2.24.21.31 für Android entdeckt (Quelle: WABetaInfo).

Es ist davon auszugehen, dass WhatsApp die Bildersuche zunächst weiter testet und dann in einem späteren Update für alle Nutzer freischaltet. Interessierte können die Entwicklung über das WhatsApp-Beta-Programm verfolgen.

Tipps und Tricks rund um WhatsApp im Video:

