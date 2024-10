Android 16: Wer viele Apps nutzt, wird diese Neuerung lieben

Google arbeitet offenbar an einer wichtigen Neuerung für Android 16: Alle Apps sollen sich in einer schwebenden Blase öffnen können, nicht nur Messaging-Apps. Das könnte für mehr Multitasking auf Android-Geräten sorgen – manche Nutzer dürften davon aber auch genervt sein.

Bubbles bei Android 16: Blasen für alle Apps

Google arbeitet an einer Erweiterung der bestehenden Bubble-Funktion für Android. Künftig sollen nicht nur Messaging-Apps, sondern alle Anwendungen in schwebenden Fenstern geöffnet werden können. Die Funktion wurde jetzt in einer Beta-Version von Android 15 entdeckt und könnte vielleicht mit Android 16 offiziell eingeführt werden (Quelle: Android Authority).

Eine umfassendere Bubble-Funktion für alle Apps soll das Multitasking auf Android-Geräten erweitern. Der Nutzer hätte die Möglichkeit, mehrere Apps gleichzeitig in schwebenden Fenstern zu öffnen und zwischen ihnen zu wechseln. Insbesondere auf Tablets könnte diese Funktion in Kombination mit einer geplanten „Bubble Bar“ ähnlich wie bei Desktop-Betriebssystemen neue Möglichkeiten eröffnen.

Es ist davon auszugehen, dass Nutzer die volle Kontrolle darüber haben werden, welche Apps sich als Blase öffnen dürfen und welche nicht. Während mehr Multitasking in vielen Fällen sicherlich von Vorteil ist, könnten einige Android-Nutzer die schwebenden Fenster auch als störend empfinden. Gerade auf kleinen Displays können sie schnell unübersichtlich wirken und zur Ablenkung beitragen.

App-Bubbles: Vorstellung noch ungewiss

Ob und wann die Bubbles für alle Apps eingeführt werden, ist derzeit noch unklar. Aufgrund des Umfangs der Änderung wäre eine Einführung erst mit Android 16 denkbar, das für 2025 erwartet wird. Allerdings hat Google in der Vergangenheit auch schon größere Features kurzfristig in kleineren Updates veröffentlicht.

