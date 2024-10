Sprachtools und Übersetzer: Mehr als nur einfache Wörterbücher

Dank des Internets sind Wörterbücher wie Duden und Sprachtools einfach und kostenlos verfügbar. Besonders bei fremdsprachigen Texten, etwa auf Englisch oder Türkisch, spart man durch Online-Übersetzungstools viel Zeit, indem man den Text per Copy-and-paste schnell übersetzen kann.

Ob Englisch-Deutsch oder eine andere Übersetzung: Kostenlose Sprachtools sind praktisch und können nicht nur am heimischen PC, sondern auch per Smartphone direkt helfen, wenn euch die passenden Worte fehlen. Damit ihr auch in fernen Ländern versteht, was auf eurem Teller landet oder wenn euch Internetseiten Spanisch vorkommen, fassen wir in diesem Ratgeber ein paar bekannte Online-Sprachtools und Sprachtool-Apps für euch zusammen.

Google Translate: Was kann das Sprachtool?

Google Translate ist der Google-Übersetzer, den ihr einfach über den Browser aufrufen könnt. Das Übersetzungsprogramm eignet sich auch zum Übersetzen der Texte von Websites.

Momentan können 133 Sprachen ausgewählt werden.

Besonders praktisch: Ihr braucht nicht einmal die gewünschte Website per Kopieren und Einfügen in das Programm hineinkopieren, sondern gebt einfach die URL an.

Ihr könnt außerdem ein Dokument hochladen und übersetzen lassen.

Spracheingabe in den Googleübersetzer und analog zum Eintippen per Tastatur. Diese findet ihr direkt im Eingabefenster in Form des Mikrofon-Symbols (zweites von Links).

Button zur Sprachwiedergabe

Eingabe des zu übersetzenden Wortes auch durch Handschrift

Meldet ihr euch mit eurem Google-Konto an, könnt ihr die Übersetzung auch speichern.

Den Google-Translator ruft ihr einfach im Browser auf. (© Screenshot GIGA)

Google Translate App

Ähnlich wie der Google-Übersetzer funktioniert auch die App. Das Nachschlagewerk ist ein Übersetzungstool mit vielen Sonderfunktionen speziell für euer Smartphone und auch unterwegs immer einsatzbereit:

130 Sprachen per Tastatureingabe

Spracheingaben per Mikrofon in 70 Sprachen

Übersetzt Text mithilfe der Smartphone-Kamera in 94 Sprachen (beispielsweise von Straßenschildern).

Es können Übersetzungen gespeichert werden.

Es gibt Sprachpakete zum Download, die auf Reisen oder bei langsamen Verbindungen praktisch sind.

Google Übersetzer Google

Google Übersetzer Google LLC

Online-Wörterbuch: die Plattform dict.cc

Bei dict.cc handelt es sich nicht nur um ein einfaches Übersetzungsprogramm, sondern um ein Projekt ähnlich Wikipedia, das seit 2002 existiert. Eine Bewertung zur App findet ihr in unserem dict.cc-Test. Die Mitglieder nehmen an dieser Online-Plattform aktiv teil:

Nutzer der Community können Vorschläge zu Übersetzungen eintragen, von anderen überprüfen und korrigieren.

Übersetzungen zwischen Deutsch und 29 anderen Sprachen

Vokabeldatenbank gibt es kostenlos zum Download.

Inkl. Vokabeltrainer: Von Italienisch bis Schwedisch ist alles dabei, je nach Hilfe der angemeldeten Benutzer.

In Form des Pocket Dictionaries ist es auch für die mobile Darstellung optimiert (PDA-Version).

Es gibt ein Forum für Fragen oder Anregungen.

Die App von dict.cc ist übersichtlich aber hilfreich. (© Screenshot GIGA)

Auch hier gibt es natürlich die Smartphone-App:

dict.cc Wörterbuch dict.cc GmbH

dict.cc Wörterbuch Paul Hemetsberger

LEO: umfangreiches Sprachtool

Besonders für Wörter und kurze Texte eignet sich das kostenlose Sprachtool LEO. Es bietet ähnlich wie dict.cc eine Community, die sich über ein Forum austauscht. LEO bietet auch eine Offline-Nutzung über die App an. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn du unterwegs bist und keinen Internetzugang hast.

Fast 800.000 Stichwörter für Englisch-Deutsch-Kombination und 28 Sprachen wie Spanisch, Französisch und vielen mehr

LEO-Sprach-Trainer

Forum für Fragen, falsche Übersetzungen

Online-Sprachkurse (Englisch, Französisch)

Online-Sprachkurse beim Wörterbuch LEO ergänzen das beliebte Sprachtool. (© Screenshot GIGA)

Das LEO-Wörterbuch einfach downloaden:

LEO Wörterbuch LEO GmbH

LEO Wörterbuch LEO GmbH

