Samsung Galaxy A56 hängt Vorgänger in wichtigem Punkt ab

Samsung hat bereits beim Galaxy A55 bewiesen, dass sich ein Mittelklasse-Handy nicht wie eins anfühlen muss. Es war das erste Gerät dieser Preisklasse, das für mich wirklich flüssig gelaufen ist. Mit dem Galaxy A56 wird Samsung noch eins drauflegen, wie ein erster Benchmark beweist.

Samsung Galaxy A56 wird schneller

Das Galaxy A55 hat mich im Test wirklich überrascht. Obwohl es sich um ein bezahlbares Mittelklasse-Handy handelt, lief die Oberfläche flüssig. Normalerweise bekommt man die beste Leistung bei den teuren S-Klasse-Modellen, doch ich war erstmals wirklich zufrieden. Mit dem Galaxy A56 soll die Leistung weiter steigen. Samsungs neuer Chip liefert ab (Quelle: fonearena).

Das Galaxy A56 wurde nämlich in einem ersten Benchmark entdeckt. Dort hat es folgende Punktzahl erreicht:

Single-Core: 1.353 Punkte

Multi-Core: 3.832 Punkte

Das ist zwar kein Vergleich zu einem Samsung Galaxy S24, doch spürbar mehr als noch beim Galaxy A55. Das erreicht folgende Punktzahl im gleichen Benchmark:

Single-Core: 1.127 Punkte

Multi-Core: 3.090 Punkte

Sowohl der Single-Core-Wert als auch das Multi-Core-Ergebnis sind spürbar höher. Das verspricht eine noch bessere Leistung im normalen Betrieb, aber auch für besondere Anwendungen. Samsung hat da nämlich noch ein Ass im Ärmel.

Samsung Galaxy A56 mit KI-Features?

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Samsung wohl einige der KI-Features von den S-Klasse-Smartphones auch auf Mittelklasse-Geräte bringen möchte. Die Rede war vom Galaxy A55 und Galaxy A35. Es ergibt für das Unternehmen also nur Sinn, die Leistung so zu steigern, dass die KI-Features auch anständig auf den A-Klasse-Geräten laufen. Das könnte beim Galaxy A56 mit der Mehrleistung gut funktionieren und so könnten mehr Funktionen umgesetzt werden.

Samsung hat zudem bereits angekündigt, dass ab Ende 2025 bestimmte KI-Funktionen vielleicht etwas kosten werden. Es bietet sich für das Unternehmen also nur an, noch mehr Geräte zu unterstützen.

So zündet ihr den Turbo auf eurem Samsung-Handy:

