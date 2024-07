Android 15: Easter-Egg öffnen – so geht's

Das Easter-Egg in Android 15 ähnelt stark einem vorherigen Mini-Spiel, wurde aber leicht verbessert. Wie ihr das Easter-Egg öffnet, zeigen wir euch hier.

Android 15: So aktiviert ihr das Easter-Egg

Android 15 hat ein kleines Minispiel versteckt, dass ihr wir folgt über die Einstellungen starten könnt:

Öffnet die Einstellungen. Tippt auf „Über das Telefon“ > „Android-Version“. Tippt schnell mehrmals auf „Android-Version“. Falls nichts passiert, tippt schneller. Android zeigt jetzt ein Logo an. Haltet den Finger solange darauf gedrückt, bis die angezeigten Sterne immer schneller werden. Wenn euer Smartphone/Tablet vibriert, startet das Spiel. Ihr steuert ein kleines „Raumschiff“ durch den „Weltraum“. Zieht euren Finger auf dem Bildschirm leicht in die Richtung, in die das „Raumschiff“ fliegen soll. Je weiter ihr den Finger zieht, desto größer wird der Radius des angezeigten Kreises und eure Geschwindigkeit. Oben sehr ihr Begriffe wie „STAR“, „CLASS“, „RADIUS“, „MASS“ und „BODIES“, die euer aktuelles Sternensystem anzeigen. Ganz unten seht ihr „POS“ und „VEL“ für eure derzeitige Position und Geschwindigkeit.

Was ist das Ziel des Easter-Eggs in Android 15?

Das Easter-Egg aus Android 15 ist im Grunde eine Kopie des Easter-Eggs aus Android 14: Ihr fliegt in einer Weltraumsimulation in einem kleinen „Raumschiff“ umher. Ab uns an kreuzt ihr vielleicht eine dünne, blaue Linie. Folgt dieser Linie, um zu einem „Planeten“ zu kommen. Wenn ihr euch diesem nähert, könnt ihr darauf landen und eine kleine weiße Fahne darauf errichten. Dies ist die Neuerung gegenüber dem Easter-Egg aus Android 14. Ihr könnt das für mehrere „Planeten“ wiederholen. Tipp: In dem vorherigen Easter-Egg konnte man auch die Koordinaten < 0, 0 > besuchen, um etwas anderes als blanke Schwärze zu sehen. Ist vielleicht einen Versuch wert.

Android: Wie sahen die früheren Easter-Eggs aus?

Google hat das erste Easter-Egg bereits in Android 2.3 (Gingerbread) aus dem Jahre 2010 integriert. Über die Jahre wurden in neuen Android-Versionen dann weiterhin kleine Spiele versteckt. In Android 13 und Android 12 waren es aber leider nur kleine Interaktionen statt richtiger Mini-Spiele.

Hier ist eine kleine Liste der früheren Easter-Eggs:

