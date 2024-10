Neu bei Google: Auf dieses kleine Symbol solltet ihr achten

Google testet ein neues Symbol in den Suchergebnissen, das für mehr Sicherheit sorgen soll. Links zu bekannten Unternehmen wie Microsoft oder Apple werden mit einem blauen Haken gekennzeichnet. Bei Gmail gibt es diese Form der Verifizierung bereits.

Google-Suche: Blauer Haken für Unternehmen

Einige Google-Nutzer sehen jetzt in den Suchergebnissen einen blauen Haken neben dem Titel. Dieser soll signalisieren, dass es sich um die echte Website des jeweiligen Unternehmens handelt. Die neue Sicherheitsfunktion befindet sich noch in der Testphase und ist daher nur vereinzelt zu sehen. Sie könnte helfen, Betrugsversuche durch Fake-Shops oder Phishing-Seiten einzudämmen.

Wenn Nutzer mit der Maus über den blauen Haken fahren, öffnet sich ein Hinweisfenster. Darin heißt es: „Signale von Google deuten darauf hin, dass dieses Unternehmen das ist, was es vorgibt zu sein“. Für die Überprüfung verwendet Google nach eigenen Angaben verschiedene Methoden. Dazu gehören unter anderem eine manuelle Untersuchung der Website und Daten aus dem Google Merchant Center. Darüber hinaus will Google weitere, nicht genannte Methoden einsetzen.

Bisher wurden die Verifizierungshaken nur bei großen Unternehmen gesichtet. Berichten zufolge sind das unter anderem Apple, Microsoft, Amazon, Meta (Facebook) und HP. Ob und wie Unternehmen in Zukunft selbst einen blauen Haken erhalten können, ist nicht bekannt. Bislang hat Google die neue Funktion auch noch nicht offiziell angekündigt. Eine Sprecherin wollte lediglich bestätigen, dass es sich um ein „kleines Experiment“ handelt (Quelle: The Verge).

Google: Verifizierung wie bei Gmail

Die neuen Haken in den Suchergebnissen sind wahrscheinlich eine Erweiterung des bestehenden BIMI-Systems (Brand Indicators for Message Identification). Damit kennzeichnet Google in seinem E-Mail-Dienst Gmail bereits einige verifizierte Absender mit einem blauen Haken. Google überträgt dieses Konzept nun offenbar auf die Suchergebnisse.

