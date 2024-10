Google greift durch: Beliebtes Antiviren-Programm fliegt aus dem Play Store

Google hat eine namhafte Antiviren-Software aus seinem Play Store entfernt. Nachdem das Programm Kaspersky in den USA bereits seit Jahren kritisch beäugt wird, verschwindet es im Android-App-Store nun endgültig von der Bildfläche.

Google schmeißt Kaspersky aus dem Play Store

Bereits im Juni 2024 wurde auf Anraten vom amerikanischen Bureau of Industry und Security beschlossen, dass die russische Antivirus-Software Kaspersky vom US-Markt ausgeschlossen werden sollte.

In der Konsequenz sind nun gleich alle Apps des Unternehmens aus dem Google Play Store geflogen – allerdings nicht nur in den USA, sondern weltweit.

Schon 2017 gab es zwischen Kaspersky und den USA Probleme. Damals wurde den amerikanischen Bundesbehörden die Verwendung der Antivirus-Software verboten – dem Unternehmen wurde eine enge Zusammenarbeit mit der russischen Regierung vorgeworfen, weswegen die Nutzung von der US-Seite als hohes Sicherheitsrisiko eingestuft wurde.

Kaspersky hat zu dem Schritt noch nicht allzu detailliert Stellung bezogen. Im Forum auf der eigenen Website lässt das Unternehmen schlicht verlauten, dass die Software im Google Play Store zeitweise nicht verfügbar sei. (Quelle: Kaspersky)

Stattdessen können Nutzer auf andere Mobile Stores zurückgreifen – darunter der Galaxy Store, Huawei AppGallery oder Xiaomi GetApps. Ob dies allerdings angesichts des Verdachts auf die Kooperation mit der russischen Regierung wirklich sinnvoll ist, muss wohl jeder Nutzer für sich selbst entscheiden.

Kaspersky: Apple hält sich noch zurück

Während Google die Antiviren-Apps komplett aus dem eigenen Store verbannt hat, sind sie bei Apple in Europa aktuell noch problemlos verfügbar. Es bleibt also abzuwarten, ob Apple möglicherweise noch nachziehen und die Software ebenfalls weltweit sperren wird oder ob sie Google eventuell zumindest außerhalb Nordamerikas wieder in den Play Store aufnehmen wird.

Auch in Deutschland ist Kaspersky schon seit Jahren umstritten:

