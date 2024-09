Die 3 besten Smartphones unter 200 Euro (in 2024)

Wer ein einfaches und gutes Smartphone sucht, findet schon unter 200 Euro gute Geräte. Welche die 3 besten sind, zeige ich euch hier.

Anzeige

Was ist bei einem 200-Euro-Smartphone wichtig?

Zu den Funktionen, die in dieser Klasse schon sehr gut sind, zählen für mich die folgenden Punkte.

Sollte es haben:

OLED-Display : Früher wäre sowas in der Preisklasse undenkbar gewesen. Aber heute ist das durchaus möglich. OLED-Displays haben sattere, kontrastreichere und schönere Farben. Seit ich ein OLED-Display nutze, will ich kein LCD-Display mehr haben.

: Früher wäre sowas in der Preisklasse undenkbar gewesen. Aber heute ist das durchaus möglich. OLED-Displays haben sattere, kontrastreichere und schönere Farben. Seit ich ein OLED-Display nutze, will ich kein LCD-Display mehr haben. Mindestens 90 Hz Bildwiederholrate (besser 120 Hz): Das ist heute gar nicht mehr so selten wie man denkt, für maximal 200 Euro. Früher hatten Smartphones eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Bei 90 oder gar 120 Hz sehen die Animationen aber viel flüssiger und angenehmer aus.

(besser 120 Hz): Das ist heute gar nicht mehr so selten wie man denkt, für maximal 200 Euro. Früher hatten Smartphones eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Bei 90 oder gar 120 Hz sehen die Animationen aber viel flüssiger und angenehmer aus. Mindestens 128 GB interner Speicher: Alles darunter ist heute nicht mehr brauchbar. Insbesondere heruntergeladene Fotos von Messengern wie WhatsApp oder Telegram verbrauchen viel Speicherplatz. Wenn dann noch die eigenen Fotos dazu kommen, wünscht man sich schneller einen microSD-Karteneinschub zur Speichererweiterung als man kaufen kann.

Anzeige

Wären ein netter Bonus:

microSD-Karteneinschub : Falls der Speicher mal nur 128 GB groß ist, ist eine Speichererweiterung per microSD-Karte sehr sinnvoll. Auf diese Weise passen die eigenen Bilder, Videos und Dokumente auch länger als 6 Monate auf das Smartphone. Den micro-SD-Kartenspeicher sollte man dann als internen Speicher formatieren und nutzen.

: Falls der Speicher mal nur 128 GB groß ist, ist eine Speichererweiterung per microSD-Karte sehr sinnvoll. Auf diese Weise passen die eigenen Bilder, Videos und Dokumente auch länger als 6 Monate auf das Smartphone. Den micro-SD-Kartenspeicher sollte man dann als internen Speicher formatieren und nutzen. Intuitive Benutzeroberfläche : Stock-Android oder etwas, das dem nahekommt, wäre schön. In der Preisklasse unter 200 Euro kommen aber vor allem Geräte von Xiaomi in Frage, welche die Benutzeroberfläche namens HyperOS (früher MIUI) nutzen. Diese hat aber eine etwas unübersichtlichere Menüführung als Samsung- oder Motorola-Smartphones, wie ich finde. Wer sich auskennt, kann das aber ändern, indem er ein Custom-ROM wie LineageOS installiert. Das ist aber nicht bei allen Xiaomi-Geräten möglich, braucht Zeit und ist eher etwas für Fortgeschrittene.

: Stock-Android oder etwas, das dem nahekommt, wäre schön. In der Preisklasse unter 200 Euro kommen aber vor allem Geräte von Xiaomi in Frage, welche die Benutzeroberfläche namens HyperOS (früher MIUI) nutzen. Diese hat aber eine etwas unübersichtlichere Menüführung als Samsung- oder Motorola-Smartphones, wie ich finde. Wer sich auskennt, kann das aber ändern, indem er ein Custom-ROM wie LineageOS installiert. Das ist aber nicht bei allen Xiaomi-Geräten möglich, braucht Zeit und ist eher etwas für Fortgeschrittene. 3,5 mm Klinkenanschluss (für kabelgebundene Kopfhörer): Bei der Preisklasse nicht entscheidend, aber schön, wenn er da ist.

Anzeige

Kamera, Akkulaufzeit und sonstige Ansprüche habe ich mir gespart. Heutige Smartphone-Akkus halten in der Regel mindestens einen Tag durch und die Kameras sind Schnappschuss-tauglich. Für Profi-Fotografie oder Highend-Gaming sind solche Smartphones aber nicht ausgelegt. Auch kann es ab und an ruckeln, wenn man zu viele Apps gleichzeitig geöffnet hat.

Top 3 Smartphones bis 200 Euro

Aufgrund meiner obigen Auswahlkriterien stechen 3 Smartphones aus der Masse heraus. Hier sind die besten Smartphones, die ich für unter 200 erwägen würde, wenn ich jetzt ein neues Smartphone bräuchte.

DAS 200-Euro-Smartphone: Xiaomi Redmi Note 13 4G

Xiaomi Redmi Note 13 4G mit 256 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2024 18:06 Uhr

AMOLED-Display mit dünnen Rändern

120 Hz Bildwiederholrate (!)

Viel Speicher

Speicher per microSD-Karte erweiterbar

Klinkenanschluss

Benutzeroberfläche teils intuitiv

Technische Daten:

Display : 6.67-Zoll AMOLED

: 6.67-Zoll AMOLED Bildwiederholrate : 120 Hz

: 120 Hz Interner Speicher : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Speicher erweiterbar per microSD : ja

: ja 3,5 mm Klinkenanschluss : Ja

: Ja Intuitive Benutzeroberfläche : Eher nicht (MIUI 14 / HyperOS)

: Eher nicht (MIUI 14 / HyperOS) Preis: 180 bis 200 Euro (variiert je Speichergröße und Angebot)

Fazit: Im Preisbereich unter 200 Euro ist das Smartphone hier einmalig. Denn es hat ein Bildwiederholrate von 120 Hz, wodurch Animationen nochmal um einiges flüssiger aussehen. Dann gibt es noch 256 Speicher dazu, der sich sogar auch noch per microSD-Karte erweitern lässt. Klinkenanschluss inklusive. Da nehme ich dann auch die etwas unintuitivere Benutzeroberfläche an. Ab Werk sind zwar meistens viele Bloatware-Apps installiert, von denen man aber die meisten deinstallieren oder zumindest deaktivieren kann. 5G hat es aber nicht, falls das für euch wichtig sein sollte. Mir genügen 4G vollkommen.

Anzeige

Gute Alternative: Xiaomi Redmi Note 12S

Xiaomi Redmi Note 12S mit 128 / 256 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2024 17:34 Uhr

AMOLED-Display

90 Hz Bildwiederholrate

Viel Speicher

Speicher per microSD-Karte erweiterbar

Klinkenanschluss

Benutzeroberfläche teils intuitiv

Technische Daten:

Display : 6.43-Zoll AMOLED

: 6.43-Zoll AMOLED Bildwiederholrate : 90 Hz

: 90 Hz Interner Speicher : 64 GB / 128 GB / 256 GB

: 64 GB / 128 GB / 256 GB Speicher erweiterbar per microSD : ja

: ja 3,5 mm Klinkenanschluss : Ja

: Ja Intuitive Benutzeroberfläche : Eher nicht (MIUI 14 / HyperOS)

: Eher nicht (MIUI 14 / HyperOS) Preis: 180 bis 200 Euro (variiert je Speichergröße und Angebot)

Fazit: Der Smartphone-Hersteller Xiaomi ist im Preisbereich unter 200 Euro sehr stark. Für um die 170 Euro (bei Amazon) gibt es ein 90 Hz AMOLED-Display, 256 GB interner Speicher, der per microSD-Karte erweiterbar, sowie ein Klinkenanschluss. Außerdem bleibt das Display unter 6,5 Zoll, wodurch es sehr handlich ist. Auch dieses Gerät hat kein 5G integriert.

Für Samsung-Fans: Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G mit 128 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2024 18:35 Uhr

AMOLED-Display

120 Hz Bildwiederholrate (!)

Speicher per microSD-Karte erweiterbar

Klinkenanschluss

Intuitive Benutzeroberfläche

Teardrop-Notch & dickere Display-Ränder wirken veraltet

Prozessor etwas träge

Technische Daten:

Display : 6,5-Zoll AMOLED

: 6,5-Zoll AMOLED Bildwiederholrate : 120 Hz

: 120 Hz Interner Speicher : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Speicher erweiterbar per microSD : ja

: ja 3,5 mm Klinkenanschluss : Ja

: Ja Intuitive Benutzeroberfläche : Ja (One UI)

: Ja (One UI) Preis: 190 bis 240 Euro (variiert je Speichergröße und Angebot)

Fazit: Wenn es ein Samsung-Smartphone sein soll oder man mit der Benutzeroberfläche von Xiaomi-Geräten nicht klar kommt, dann ist das hier vielleicht etwas für euch. Samsungs A-Reihe gilt seit Jahren als guter Allrounder. Zwar sieht es durch die Teardrop-Notch am oberen Display-Rahmen im Vergleich zu den oberen beiden Xiaomi-Geräten nicht ganz so modern aus, allerdings gibt es ein AMOLED-Display mit sogar 120 Hz Bildwiederholrate. Wenn ihr unter 200 Euro bleiben wollt, dann geht das vermutlich nur mit der 128-GB-Variante. Allerdings lässt sich der Speicher später auch per microSD-Karte erweitern. Leider reagiert der verbaute Prozessor ab und an etwas träge. 5G ist vorhanden.

Anzeige

Welche Smartphones sind noch zu empfehlen?

Es ist meiner Ansicht nach sinnvoll, sich auch die Geräte der 300-Euro-Preisklasse anzuschauen. Das „Motorola Moto G84 5G“ beispielsweise kostet nur 40 Euro mehr, hat aber mehr Leistung und eine bessere Ausstattung, wie wir hier zeigen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.