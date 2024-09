Die 5 besten Smartphones unter 300 Euro (in 2024)

Ich selbst kaufe nur Smartphones um die 300 Euro. Welche Geräte ich heute kaufen würde und worauf man dabei achten sollte, erkläre ich hier.

Anzeige

Was ist bei einem 300-Euro-Smartphone wichtig?

Hersteller geben sich viel Mühe, um ihre Premium-Smartphones auch Premium wirken zu lassen. 300 Euro genügen aber in der Regel, um ein vernünftiges und gutes Android-Smartphone zu bekommen. Zu den Funktionen, die so ein Gerät haben sollte, zählen für mich die folgenden Punkte.

Sollte es auf jeden Fall haben:

OLED-Display : Seit ich durch mein Samsung Galaxy A52 ein OLED-Display habe, will ich keine LCD-Displays mehr am Handy nutzen. Denn die Farben bei OLED-Displays sind satter, kontrastreicher und sehen einfach schöner aus. Die maximale Helligkeit moderner Smartphones ist selbst im Sommer ausreichend.

: Seit ich durch mein Samsung Galaxy A52 ein OLED-Display habe, will ich keine LCD-Displays mehr am Handy nutzen. Denn die Farben bei OLED-Displays sind satter, kontrastreicher und sehen einfach schöner aus. Die maximale Helligkeit moderner Smartphones ist selbst im Sommer ausreichend. 90 oder 120 Hz Bildwiederholrate: Seit meinem damaligen Poco X3 Pro ist ein 120-Hz-Display für mich der neue Standard. Die Animationen sind sehr flüssig und schön anzusehen. Ansonsten sollten es mindestens 90 Hz sein. Es gibt aber auch Leute, die keinen Unterschied bemerken. Dann genügt auch ein übliches 60-Hz-Display.

Anzeige

Warum? Auf das Display schaut man bei einem Smartphone nun mal am meisten. Daher sollte es die obigen Punkte erfüllen. Die folgenden Punkte sind hingegen optional, aber wären eine nette Dreingabe.

Wären ein netter Bonus:

Display-Größe bis maximal 6,5 Zoll : Ab 6,5 Zoll wird ein Smartphone zu groß für meine Hände. Erst recht, weil ich noch eine Schutzhülle nutze. Wenn es also knapp unter 6,5 Zoll bliebe, wäre das ein netter Bonus. Das wird aber schwierig, weil viele aktuelle Displays eher im Bereich 6,6 bis 6,8 Zoll liegen.

: Ab 6,5 Zoll wird ein Smartphone zu groß für meine Hände. Erst recht, weil ich noch eine Schutzhülle nutze. Wenn es also knapp unter 6,5 Zoll bliebe, wäre das ein netter Bonus. Das wird aber schwierig, weil viele aktuelle Displays eher im Bereich 6,6 bis 6,8 Zoll liegen. Mindestens 256 GB interner Speicher : Das ist schwierig, weil die meisten neuen Smartphones unter 300 Euro nur 128 GB internen Speicher haben.

: Das ist schwierig, weil die meisten neuen Smartphones unter 300 Euro nur 128 GB internen Speicher haben. microSD-Karteneinschub : Der Speicher für Handys läuft schnell voll, wenn man viele Fotos macht und viel auf WhatsApp oder Telegram unterwegs ist. Wer also sein Gerät länger als 2 Jahre nutzen will und nur 128 GB internen Speicher hat, kann mit einen microSD-Karteneinschub seinen Speicher sehr stark erweitern (manchmal sogar um bis zu 1 TB).

: Der Speicher für Handys läuft schnell voll, wenn man viele Fotos macht und viel auf WhatsApp oder Telegram unterwegs ist. Wer also sein Gerät länger als 2 Jahre nutzen will und nur 128 GB internen Speicher hat, kann mit einen microSD-Karteneinschub seinen Speicher sehr stark erweitern (manchmal sogar um bis zu 1 TB). 3,5 mm Klinkenanschluss : Ich selbst nutze lieber kabelgebundene Kopfhörer. Daher achte ich darauf. Für Smartphones, die nur einen USB-C-Anschluss haben, gibt es zwar einen Adapter, aber das ist mir zu fummelig.

: Ich selbst nutze lieber kabelgebundene Kopfhörer. Daher achte ich darauf. Für Smartphones, die nur einen USB-C-Anschluss haben, gibt es zwar einen Adapter, aber das ist mir zu fummelig. Intuitive Benutzeroberfläche: Stock-Android oder etwas, das dem nahe kommt. Xiaomi scheidet damit als Hersteller für mich im Grunde schon aus, es sei denn, ich installiere darauf ein Custom-ROM wie LineageOS – so wie ich es bislang oft getan habe. Das ist aber nicht bei allen Geräten möglich, braucht Zeit und ist eher etwas für Fortgeschrittene. Andere mögen mit der Benutzeroberfläche von Xiaomi namens HyperOS (früher MIUI) aber gut auskommen.

Anzeige

Kamera und Akkulaufzeit habe ich mir gespart. Heutige Smartphones halten in der Regel mindestens einen Tag durch und die verbauten Kamera-Systeme sind mehr als ausreichend. Nur die Premium-Geräte leisten hier deutlich mehr und können auch noch in schlechteren Lichtverhältnissen sehr gute Bilder machen. In dieser Preisklasse liegt darauf aber nicht der Fokus.

Je mehr der obigen Punkte man haben möchte, desto sinnvoller ist es, auch gebrauchte Geräte oder ältere Modelle in seiner Suche mit einzubeziehen. Schwierig wird es aber so oder so, wenn ihr ein iPhone unter 300 Euro sucht: Selbst auf dem Gebrauchtmarkt etwas vernünftiges zu finden, ist unwahrscheinlich. Und falls doch, haben diese kein 120-Hz-Display.

Top 5 Mittelklasse-Smartphones bis 300 Euro

Hier seht ihr nun die 5 besten Smartphones, die ich für um die 300 Euro erwägen würde, wenn ich mir jetzt ein neues Gerät kaufen wollen würde. Dem zugrunde liegen die oben erklärten Funktionen.

Der Allrounder: Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A55 5G mit 128 / 256 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2024 14:24 Uhr

Helles und flüssiges Display

Guter Allrounder

Intuitive Benutzeroberfläche

Kein Klinkenanschluss

Technische Daten:

Display : 6.6-Zoll AMOLED

: 6.6-Zoll AMOLED Bildwiederholrate : 120 Hz

: 120 Hz Interner Speicher : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Speicher erweiterbar per microSD : Ja

: Ja 3,5 mm Klinkenanschluss : Nein

: Nein Intuitive Benutzeroberfläche : Ja (One UI 6.1)

: Ja (One UI 6.1) Preis: 299 bis 350 Euro (variiert je Speichergröße und Angebot)

Fazit: Die Samsung-Galaxy-A-Reihe war in der Vergangenheit immer ein guter Allrounder. Die Displays bei Samsung sind von sehr guter Qualität und der interne Speicher lässt sich bei Bedarf mit einer microSD-Karte erweitern. Leider gibt es seit dem A53 keinen Klinkenanschluss mehr. Wenn euch das nicht stört, erhaltet ihr hier das Standard-Rundum-sorglos-Paket.

Allrounder-Alternative: Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) mit 128 / 256 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2024 14:48 Uhr

Einzigartiges Design mit LEDs auf der Rückseite

Gutes Display mit dünnen Rändern (wirkt moderner)

Intuitive Benutzeroberfläche

Kein Klinkenanschluss

Technische Daten:

Display : 6.7-Zoll OLED

: 6.7-Zoll OLED Bildwiederholrate : 120 Hz

: 120 Hz Interner Speicher : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Speicher erweiterbar per microSD : Nein

: Nein 3,5 mm Klinkenanschluss : Nein

: Nein Intuitive Benutzeroberfläche : Ja (Nothing OS 2.6)

: Ja (Nothing OS 2.6) Preis: 290 bis 360 Euro (variiert je Speichergröße und Angebot)

Fazit: Das Design ist hier mal etwas anderes. Die LEDs auf der Rückseite leuchten bei Benachrichtigungen auf. Allerdings ist es auch von der Hardware her ein gutes Gesamtpaket für um die 300 Euro ähnlich wie das „Samsung Galaxy A55“. Ab Werk startet das Smartphone allerdings mit dem Nothing-Phone-Look, wodurch die Symbole in Android Schwarz-Weiß gehalten sind. Ihr könnt in den Einstellungen aber auch auf die üblichen bunten Symbole wechseln. Zum Vergleich: Der Prozessor im weiter unten vorgeschlagenen „Poco X6 Pro“ ist aber um einiges schneller.

Anzeige

Überlegene Hardware: Xiaomi Poco X6 5G

Xiaomi Poco X6 5G mit 256 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2024 12:43 Uhr

Sehr helles und flüssiges Display

Viel Speicher

Klinkenanschluss

Sehr günstig

Benutzeroberfläche teils intuitiv

Technische Daten:

Display : 6.67-Zoll OLED

: 6.67-Zoll OLED Bildwiederholrate : 120 Hz

: 120 Hz Interner Speicher : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Speicher erweiterbar per microSD : Nein

: Nein 3,5 mm Klinkenanschluss : Ja

: Ja Intuitive Benutzeroberfläche : Eher nicht (HyperOS, früher MIUI)

: Eher nicht (HyperOS, früher MIUI) Preis: 215 bis 300 Euro (variiert je Speichergröße und Angebot)

Fazit: Das „Poco X6 Pro“ von Xiaomi ist ein Hardware-Powerhouse: Es hat für diesen Preis ein sehr gutes 120-Hz-OLED-Display. Zwar gibt es keine Speichererweiterung, aber das ist bei der Größe des internen Speichers von 256 oder 512 GB nicht so wichtig. Außerdem gibt es einen Klinkenanschluss. Leider ist auf Xiaomi-Smartphones die Benutzeroberfäche HyperOS (früher MIUI) installiert, in dessen Menüpunkte ich oft nicht intuitiv zu der gesuchten Einstellung finde. Ab Werk sind in der Regel viele Bloatware-Apps installiert, von denen man aber die meisten deinstallieren oder zumindest deaktivieren kann. Das ist heutzutage aber bei fast allen Geräten so.

Anzeige

Schnellere Alternative: Xiaomi Poco X6 Pro 5G

Xiaomi Poco X6 Pro 5G mit 256 / 512 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2024 13:04 Uhr

Das Pro-Modell hat eine ähnliche Hardware-Ausstattung wie das „Poco X6“ (siehe oben), die aber nochmal verbessert wurde: Das Display ist etwas heller und der Prozessor ist deutlich schneller. Außerdem arbeitet der interne Speicher um einiges schneller (UFS 4.0). Allerdings fehlt ein Audio-Klinkenanschluss. Der Preis ist also entsprechend teurer. Manchmal gibt es aber sogar günstigere Angebote beim großen 512-GB-Modell.

Sehr helles und flüssiges Display (etwas heller als beim Poco X6)

Viel Speicher

Sehr schneller Prozessor

Kein Klinkenanschluss

Benutzeroberfläche teils intuitiv

Gut und günstig: Motorola Moto G84

Motorola Moto G84 5G mit 256 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2024 15:52 Uhr

Gutes und flüssiges Display

Display nicht größer als 6,5 Zoll

Viel Speicher

Speicher Erweiterbar per microSD-Karte

Klinkenanschluss

Intuitive Benutzeroberfläche

Sehr günstig

Technische Daten:

Display : 6.5-Zoll P-OLED

: 6.5-Zoll P-OLED Bildwiederholrate : 120 Hz

: 120 Hz Interner Speicher : 256 GB

: 256 GB Speicher erweiterbar per microSD : Ja

: Ja 3,5 mm Klinkenanschluss : Ja

: Ja Intuitive Benutzeroberfläche : Ja (Stock Android)

: Ja (Stock Android) Preis: 200 bis 250 Euro

Fazit: Tatsächlich erfüllt dieses Smartphone meine Vorgaben am besten. Ein gutes und flüssiges Display mit viel Speicher, der erweiterbar ist. Hinzu kommt ein Klinkenanschluss und Stock-Android. Und das alles zu einem Preis von sogar unter 250 Euro. Wer Motorola-Smartphones noch nicht kennt, sollte sie mal ausprobieren. Das perfekte Gerät für solche, die ein „gutes und günstiges“ Smartphone wollen.

Wenn ein Pixel her muss: Google Pixel 7/7a

Das Pixel 7 wurde Ende 2022 veröffentlicht, ist aber immer noch eine gute Wahl. (© GIGA)

Das Google Pixel 7 beziehungsweise 7a gibt es derzeit je nach Zustand (auch generalüberholt / gebraucht) für um die 330 bis 380 Euro. Damit liegen sie oberhalb der gesetzten Preisgrenze. Manchmal will man aber ein Pixel-Gerät haben, um darauf das datenschutzfreundlichere GrapheneOS zu installieren oder wegen der extrem guten Kamera.

Allerdings haben beide Modelle „nur“ ein 90-Hz-Display und wie heutzutage so oft keinen Klinkenanschluss. Dafür passt das Smartphone aber mit 6,1 Zoll (Pixel 7a) beziehungsweise 6,3 Zoll (Pixel 7) sehr gut in die Hand. Unglücklicherweise gibt es das Pixel 7a aber nur mit 128 GB internem Speicher. Und dieser lässt sich mangels SD-Kartenslot auch nicht erweitern.

Extrem gute Kamera

Kompatibel mit GrapheneOS

Sehr intuitive Benutzeroberfläche (Stock-Android)

Handliche Größe (6,1 beziehungsweise 6,3 Zoll)

Kein Klinkenanschluss

Pixel-Geräte auf eBay suchen:

Technische Daten:

Display : 6,1 Zoll OLED (Pixel 7a) / 6,3 Zoll AMOLED (Pixel 7)

: 6,1 Zoll OLED (Pixel 7a) / 6,3 Zoll AMOLED (Pixel 7) Bildwiederholrate : 90 Hz

: 90 Hz Interner Speicher : 128 GB / 256 GB (Pixel 7a hat nur 128 GB)

: 128 GB / 256 GB (Pixel 7a hat nur 128 GB) Speicher erweiterbar per microSD : Nein

: Nein 3,5 mm Klinkenanschluss : Nein

: Nein Intuitive Benutzeroberfläche : Ja (Stock Android)

: Ja (Stock Android) Preis: 330 bis 380 Euro (variiert je Speichergröße und Angebot)

Die neuen Funktionen von Android 15 zeigen wir euch hier:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.