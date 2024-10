Google Maps: Wichtige Funktion gibt Android-Nutzern mehr Kontrolle

Google Maps wird sicherer: Die Zeitachse-Funktion, die bisher nur in der Cloud verfügbar war, landet nun direkt auf Android-Smartphones. Damit reagiert Google auf wachsende Datenschutzbedenken und gibt den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Standortdaten.

Google Maps: Zeitachse direkt bei Android

Die in der Zeitachse (Timeline) von Google Maps gespeicherten Standorte werden bisher auf Google-Servern gespeichert. Das ändert sich jetzt: Statt in der Cloud werden die Informationen künftig nur noch lokal auf dem Android-Gerät gespeichert. Über ein neues Menü in den Android-Einstellungen kann der persönliche Standortverlauf eingesehen, exportiert oder gelöscht werden.

Anzeige

Google verfolgt mit dem Update das Ziel, den Umgang mit sensiblen Standortdaten sicherer zu machen. Im Internet gespeicherte Daten seien anfälliger für unbefugte Zugriffe. Deshalb bleiben die Daten künftig direkt auf dem Smartphone des Nutzers. Google bietet zwar weiterhin die Option eines verschlüsselten Cloud-Backups an, die Entscheidung liegt aber beim Nutzer selbst.

Die Änderung soll bis Ende 2024 für alle Android-Nutzer verfügbar sein. Das Menü ist über den Punkt „Standort“ in den Android-Einstellungen erreichbar. Dort navigiert man von „Standortdienste“ zum neuen Punkt „Zeitachse“. Der Export des Standortverlaufs erfolgt als verschlüsselte JSON-Datei und erfordert eine zusätzliche Authentifizierung (Quelle: Android Authority).

Anzeige

Google Maps: Zeitachse nicht mehr im Web

Für die alltägliche Nutzung von Google Maps ergeben sich durch die Änderung kaum Nachteile. Die ohnehin mobile Zeitachse-Funktion bleibt erhalten und kann weiterhin genutzt werden, um vergangene Reisen und besuchte Orte nachzuvollziehen. Allerdings entfällt künftig der Zugriff über die Webversion von Google Maps. Stattdessen müssen Nutzer die Timeline direkt in der Maps-App auf ihrem Smartphone aufrufen.

Tipps und Tricks rund um Google Maps im Video:

12 Tipps für Google Maps – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.