Ist Ticketmaster seriös? Erfahrungen und Bewertungen

Websites wie Ticketmaster machen den Kauf von Konzerttickets bequem und einfach. Gerade bei Event-Tickets ist es wichtig, nur bei vertrauenswürdigen Anbietern zu bestellen, um sicherzugehen, dass die Tickets echt sind und ihr nicht zu viel zahlt. Aber wie seriös ist Ticketmaster? Wir haben Nutzererfahrungen für euch zusammengefasst.

Wer ein Ticket für ein Konzert oder ein anderes Event kaufen möchte, geht nur noch selten zu einer lokalen Vorverkaufsstelle. Anbieter wie Eventim oder Ticketmaster bieten Karten direkt online zum Kauf mit wenigen Klicks an.

Nachdem ihr ein Ticket gekauft habt, könnt ihr es oft selbst ausdrucken, euch per Post zuschicken lassen oder als E-Ticket erhalten. Allerdings ist es nicht immer garantiert, dass das Ticketportal wirklich das liefert, was es auf der Website verspricht.

Ticketmaster Erfahrungen: Wie seriös ist der Anbieter?

Bevor man in Online-Shops Tickets oder andere Artikel kauft, sollte man immer prüfen, ob es sich dabei um einen vertrauenswürdigen Anbieter handelt. Neben seriösen Plattformen wie Eventim gibt es auch einige zwielichtige Anbieter, die Tickets nicht aus erster Hand verkaufen. Gute Hinweise liefern Portale wie Trustpilot, auf denen echte Nutzer ihre Bewertungen abgeben können.

Schaut man sich den Bewertungs-Überblick von Ticketmaster an, geht hieraus hervor, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt. Bei fast 5.000 Bewertungen hat der Anbieter eine Gesamtwertung von 3,9 (Stand: 7.7.2022). Über 70 Prozent der Nutzer geben eine „hervorragende“ Bewertung ab. Positiv hervorgehoben werden vor allem folgende Punkte:

Einwandfreier Ablauf

Unkomplizierter Kauf

Frühe Zustellung

Problemlose Abwicklung

Bei einigen Käufern ist jedoch auch etwas schiefgelaufen. In den negativen Kommentaren liest man einige Beschwerden immer wieder:

Der Käufer hat die Tickets gar nicht oder sehr spät erhalten.

Der Kundenservice ist oft nicht zu erreichen oder sehr unfreundlich.

Rückerstattungen dauern trotz Nachfrage sehr lange und sind kompliziert.

In einigen Fällen brauchten Kunden mehrere Versuche, um ein Ticket erfolgreich zu reservieren.

Vorsicht beim Ticketkauf: Das solltet ihr vorher wissen

auf YouTube

Ist Ticketmaster seriös? Überblick & Leistungen

Grundsätzlich könnt ihr ohne Bedenken Tickets bei Ticketmaster bestellen. Es handelt sich um eines der marktführenden Anbieter für Tickets weltweit. Der Anbieter arbeitet mit namhaften Unternehmen zusammen. So bietet man für einige Events einen Vor-Vorverkauf in Zusammenarbeit mit PayPal oder Telekom an.

Ticketmaster ist ein Online-Anbieter für Konzert- und Event-Karten. Auf der Seite von Ticketmaster könnt ihr verschiedene Arten von Tickets kaufen. Dabei beschränkt sich der Anbieter nicht nur auf Konzertkarten, sondern bietet auch Karten in weiteren Bereichen an:

Sport (zum Beispiel Eishockey- oder Football-Spiele)

Kulturveranstaltungen

Messen

Festivals

Clubs

Freizeit

Auch Karten für Konzerte und Events im Ausland können gekauft werden. Neben „normalen“ Tickets, die per Post verschickt werden, könnt ihr auch E-Tickets kaufen, die euch digital zugeschickt werden. Diese Eintrittskarten erhaltet ihr dann per E-Mail oder könnt sie in der App aufrufen. Außerdem gibt es noch einige spezielle Karten, die Zusatzleistungen enthalten:

VIP-Tickets: Diese speziellen Karten können unterschiedliche Leistungen beinhalten und werden meist in „VIP-Paketen“ verkauft. Oft werdet ihr mit solchen Tickets früher hereingelassen oder ihr könnt die Künstler persönlich treffen. In manchen Paketen gibt es extra Merchandise-Artikel, die ihr dazubekommt.

Diese speziellen Karten können unterschiedliche Leistungen beinhalten und werden meist in „VIP-Paketen“ verkauft. Oft werdet ihr mit solchen Tickets früher hereingelassen oder ihr könnt die Künstler persönlich treffen. In manchen Paketen gibt es extra Merchandise-Artikel, die ihr dazubekommt. Collector-Tickets: Diese Karten sind aus hartem Plastik und besitzen ein spezielles Design für das jeweilige Event. Dazu bekommt ihr ein Lanyard.

Diese Karten sind aus hartem Plastik und besitzen ein spezielles Design für das jeweilige Event. Dazu bekommt ihr ein Lanyard. Platin-Tickets: Diese Tickets sind meist nur in geringer Stückzahl vorhanden und sehr beliebt. Sie werden direkt vom Künstler oder dem Management bereitgestellt und bieten besonders gute Plätze.

Könnt ihr ein bei Ticketmaster gebuchtes Event nicht besuchen, lassen sich einige Karten unter bestimmten Bedingungen direkt auf der Plattform weiterverkaufen. Eine Rückgabe von Tickets ist hingegen nicht möglich, wenn die Veranstaltung nicht verschoben oder abgesagt wurde.



Ticketmaster: Kontakt & Hotline

Wollt ihr die Ticketmaster-Hotline erreichen oder aus anderen Gründen (z. B. für eine Rückerstattung) Kontakt aufnehmen, findet ihr hier die Daten:

Habt ihr ein Anliegen direkt zu einer Bestellung, erreicht ihr den Support am schnellsten so:

Loggt euch in euren Ticketmaster-Account ein. Drückt oben auf „Mein Konto“. Wählt unter „Meine Tickets“ das entsprechende Event aus. Scrollt etwas nach unten. Hier findet ihr die Bestellnummer und darunter die Option „Fragen zur Bestellung?“. Wählt die Kategorie aus, zu der eure Frage passt. Anschließend erreicht ihr ein Formular, in das ihr eure Frage schreiben könnt. Euer Anliegen wird bearbeitet. Ihr erhaltet eine Antwort an die E-Mail-Adresse, die in eurem Konto hinterlegt ist.

Allgemeine Fragen könnt ihr auch auf diesen Wegen klären:

Ticketmaster Kontakt: Anschrift und E-Mail

Ticketmaster Deutschland



Ticketmaster GmbH



Spree Forum



Alt-Moabit 60



D-10555 Berlin

E-Mail: info@ticketmaster.de

Ticketmaster-Hotline

Den Kundenservice von Ticketmaster könnt ihr zu folgenden Zeiten erreichen:

Montag bis Freitag: 08:00 – 22:00 Uhr



Wochenende und Feiertage: 09:00 – 20:00 Uhr

Tel.: +49 (0)30 – 40 818 824

Weitere Erfahrungs-Checks von Online-Portalen: Guter Kauf: Erfahrungen und Bewertung



reBuy: Erfahrung und Bewertung



Joom: Erfahrungen und Bewertung

Welche Erfahrungen habt ihr mit Ticketmaster gemacht? Kauft ihr Tickets am liebsten online oder direkt an einer Vorverkaufsstelle? Schreibt es uns in die Kommentare!

