VAT-Nummer: Was bedeutet das?

Die VAT-Nummer ist ein Begriff, auf den ihr stoßen könnt, wenn ihr regelmäßig online einkauft, über eBay innerhalb der EU verkauft oder mit PayPal internationale Zahlungen abwickelt. In diesem Artikel erfahrt ihr, was die VAT-Nummer bedeutet, wofür sie benötigt wird und wie man sie erhält.

Unternehmen, die Güter oder Dienstleistungen verkaufen, müssen Steuern an den Staat entrichten. Dabei werden alle Leistungen, Waren oder Dienste besteuert, die ein Unternehmen gegen Bezahlung erbringt.

Diese Steuer wird in Deutschland als Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer bezeichnet. In anderen Ländern gibt es die Umsatzsteuer ebenfalls. Dort hat sie allerdings unterschiedliche Bezeichnungen. Im englischsprachigen Raum ist dafür vor allem der Begriff „Value Added Tax“ (VAT) gebräuchlich.

VAT-Nummer: Was ist das? Leicht erklärt

Die deutsche Entsprechung zur VAT-Nummer ist die sogenannte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bzw. Umsatzsteuer-ID. Der Begriff „VAT-Number“ wird hauptsächlich in englischsprachigen Ländern verwendet und wird dazu benutzt, ein Unternehmen im steuerrechtlichen Sinne eindeutig zu identifizieren.

Gerade Firmen, die auch im europäischen Ausland tätig sind, kommen häufig mit dem Begriff in Berührung. Das gilt natürlich auch dann, wenn ihr zum Beispiel über eBay oder den Amazon-Marketplace gewerblich Artikel vertreibt und dazu ein Unternehmen anmelden müsst.

In Deutschland besteht die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus der Länder-Vorsilbe DE und einem neunstelligen Zahlencode und sieht z.B. so aus:

DE-999999999

Seit 2008 gibt es die einheitliche Steuer-ID, die ein Leben lang gültig ist. Diese Steuernummer ändert sich nicht. In Großbritannien setzt sich die „USt-IdNr.“ ebenfalls aus neun Ziffern zusammen. Die Umsatzsteuer-ID muss auf allen Verkaufsrechnungen zu finden sein.

Nicht jedes Schnäppchen muss günstig sein. So erkennt ihr Fake-Shops im Internet (Video):

Müsst ihr bei einem ausländischen Online-Shop eine VAT angeben, seid ihr vermutlich auf einem Anbieter für Gewerbekunden gelandet, der nicht an Privatpersonen verkauft. Wird die Nummer benötigt, ohne eine VAT zugewiesen bekommen zu haben, kontaktiert den Verkäufer oder seht euch nach einem anderen Online-Shop um.

Auch wenn die Bezeichnung VAT-Nummer sich eigentlich auf den englischsprachigen Begriff Value Added Tax (=Umsatzsteuer) bezieht, findet man die VAT-Nummer teilweise auch in anderen Ländern. In Polen wird die Mehrwertsteuer mit VAT abgekürzt. Auf der Rechnung steht dort „Faktura VAT“.

VAT-Nummer prüfen und beantragen: So geht's

Um die VAT-Nummer bzw. die Steueridentifikationsnummer zu beantragen, wendet ihr euch in Deutschland an das Bundeszentralamt für Steuern. Der Antrag ist kostenlos. Außerdem könnt ihr die Steuer-ID-Nummer auch online beantragen. Dazu müsst ihr die Steuernummer angeben. Die Steuernummer ist nicht zu verwechseln mit der Steuer-ID.

Auf der Webseite der Europäischen Kommission könnt ihr die VAT-Nummer online überprüfen. (© Screenshot GIGA)

Um andere Firmen zu überprüfen, könnt ihr die entsprechende VAT-Nummer auch bei der Europäischen Kommission online prüfen und validieren lassen. Wählt dazu einfach das Land aus, in dem die Nummer ausgestellt wurde und gebt dann die jeweilige Nummer in das Online-Formular ein. Ist sie vergeben, erhaltet ihr im Anschluss eine Bestätigung sowie den Namen des Unternehmens und gegebenenfalls weitere Details.

Falls es noch Probleme mit der Steuer-ID gibt, helfen wir euch in diesem Artikel weiter: Steuer-ID beantragen - Hier findet ihr die Steuer-ID.

