McDonald's Frühstückszeiten: Wann könnt ihr eure Lieblingsgerichte genießen?

Wann gibt es bei McDonald's Frühstück? Wenn ihr Appetit auf Spiegelei, Bacon, McMuffins oder euren morgendlichen Kaffee habt, erfahrt ihr hier, ob sich ein Besuch in die nächste Filiale lohnt.

Für Frühaufsteher bietet McDonald's eine breite Palette von Frühstücksprodukten an, zum Beispiel den McToast, Muffins, Bacon and Eggs und was man sonst noch für einen gelungenen Start in den Tag braucht.

Aber ab wann und bis wie viel Uhr bekommt man eigentlich bei McDonald's Frühstück? Damit euer Tag aufgrund eines ausgefallenen McDonald's-Frühstücks nicht so endet, wie bei dem Protagonisten im Film „Falling Down“, solltet ihr die Frühstückszeiten im Hinterkopf behalten.

Frühstücken bei McDonald's: Die Uhrzeiten, die Frühaufsteher kennen müssen

Frühstück gibt es bei McDonald's ab der Filialöffnung bis 10:00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen bis 11:00 Uhr.

Frühstück bekommt ihr bei McDonald's, sobald das Restaurant morgens öffnet. Die Öffnungszeiten der einzelnen McDonald's-Filialen können sich aber von Stadt zu Stadt unterscheiden. Daher gibt es auch keine einheitliche Uhrzeit, ab und bis wann ihr das Frühstück bestellen könnt.

Macht das Restaurant etwa schon um 4:00 Uhr auf, könnt ihr ab diesem Zeitpunkt euer Frühstück bestellen. Öffnet der Laden erst ein wenig später, gibt es entsprechend erst später Frühstückprodukte.

Die Öffnungszeiten der Filialen in eurer Nähe findet ihr im Webangebot des Speiseriesen. Hat die Filiale rund um die Uhr geöffnet, gibt es in der Regel ab 6:00 Uhr oder 7:00 Uhr das Frühstückmenü.

Während es für den Start keinen einheitlichen Zeitpunkt gibt, ist genau festgelegt, bis wie viel Uhr das Frühstück serviert wird. Für Werktage und Sonn- oder Feiertage gelten hierbei unterschiedliche Zeiten:

Werktags Sonn- oder Feiertag Frühstück bis 10:00 Uhr Frühstück bis 11:00 Uhr

Beachtet, dass es in Filialen, die erst spät am Vormittag öffnen, gegebenenfalls kein Frühstücksangebot gibt.

Video: Dann gibt es Frühstück bei McDonald's

Frühstück bei McDonald's Abonniere uns

auf YouTube

Einen Überblick über die Öffnungszeiten der einzelnen Filialen findet ihr in der Restaurantsuche von McDonald's.

Gebt hier einfach eure Postleitzahl, eure Stadt oder die Straße der entsprechenden Filiale ein.

Anschließend seht ihr die Öffnungszeit und damit auch den Zeitpunkt, ab dem es Frühstück gibt.

Macht ein Restaurant aber erst um 8 oder 9 Uhr auf, gibt es möglicherweise gar kein Frühstücksangebot.

Frühstück wird bei McDonald's direkt nach dem Öffnen der Filiale serviert. Allerdings nicht den ganzen Tag, sondern nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit. (© Getty Images / Vivien Killilea)

Je nach Filiale (und Mitarbeiter) kann es natürlich vorkommen, dass ihr auch einige Minuten später noch ein Frühstück bekommt. Dennoch solltet ihr euch an die obigen Uhrzeiten halten, wenn ihr mit einem McMuffin, McToast oder einem Schoko-Croissant in den Tag starten wollt.

Was bietet McDonald's zum Frühstück an? Preise und Sortiment

McDonald's bietet in seinen Filialen ein umfangreiches Sortiment, um in den Tag zu starten. Dazu zählen Klassiker wie der McMuffin Bacon&Egg, McCroissant und Rühreier mit verschiedenen Extras. Das vollständige Sortiment findet ihr im Webangebot von McDonald's.

Ist etwas bei eurer Bestellung schiefgegangen? Hier erfahrt ihr, an wen ihr euch bei Beschwerden richten könnt. Mit dem McDonald's-Lieferservice könnt ihr euch jetzt in bestimmten Gebieten den Weg zur Filiale sparen und das Essen nach Hause liefern lassen.

