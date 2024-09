iPhone 16: Wer dieses Modell will, muss Geduld haben

Seit Jahren immer dasselbe Spiel: Kurz nach Marktstart sorgen Lieferengpässe beim neuen iPhone für lange Gesichter bei potenziellen Kundinnen und Kunden. Doch wie ist die Situation beim iPhone 16? Zumindest Interessenten eines Modells werden tatsächlich auf die Geduldsprobe gestellt.

Aktuelle Liefersituation des iPhone 16

Ausgeliefert wird das neue iPhone 16 erst seit wenigen Tagen. Glücklich darf sich schätzen, wer sein Wunschmodell frühzeitig bestellt hat. Doch was ist mit kurzentschlossenen Kunden, wie lange müssen diese auf eine Belieferung momentan warten?

Zunächst geht der Blick in Apples Onlineshop, schließlich sitzt der Hersteller selbst an der Quelle. Erfahrungsgemäß zuverlässig sind dann auch die Lieferangaben, bei Händlern hingegen kommt es da schon mal zu größeren Differenzen. Für das reguläre Modell des iPhone 16 gibt Apple gegenwärtig meist eine Lieferzeit von ein bis drei Tagen an. Etwas überraschend: Das größere iPhone 16 Plus soll durchweg bereits nach nur einem Tag versandbereit sein, ist also noch schneller beim Kunden.

Anders sieht das Bild beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max aus. Wie sich bereits kurz nach Bestellstart zeigte, müssen Kunden der Pro-Serie mit längeren Lieferfristen rechnen. Das einfache Pro-Modell mit neuem 6,3-Zoll-Display ist in der Regel erst innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen versandfertig. Wer jetzt bestellt, bekommt das iPhone also frühestens Anfang beziehungsweise eher Mitte Oktober.

Noch länger muss sich gedulden, wer sich fürs iPhone 16 Pro Max interessiert. Hier veranschlagt Apple eine Wartezeit von drei bis vier Wochen. Mit etwas Glück erreicht einen die Bestellung also Mitte Oktober, realistischer ist wohl aber eher das Monatsende.

Ein Bild, das sich so auch im Handel widerspiegelt. Beispiel Amazon: Das normale iPhone 16 (bei Amazon ansehen) und iPhone 16 Plus (bei Amazon ansehen) sind sogar meist direkt ab Lager verfügbar. Vom größeren Plus-Modell trifft dies jedoch nicht auf alle Speichergrößen zu.

Gut zu wissen für Besitzer eines iPhone 16:

iPhone 16 Pro Max schwer zu bekommen

Beim iPhone 16 Pro (bei Amazon ansehen) fehlt es derzeit komplett an den mittleren Speichergrößen – 256 GB und 512 GB sind nicht mal bestellbar. Der Rest ist nur vereinzelt verfügbar. Und das iPhone 16 Pro Max? Dieses Modell ist derzeit nicht nur nicht verfügbar, sondern kann momentan auch gar nicht bestellt werden (bei Amazon ansehen).

Wer dann nicht bei Apple kaufen will, muss sein Glück andernorts versuchen. Beispielsweise bei MediaMarkt. Bestellungen nimmt der Händler fürs iPhone 16 Pro Max zwar an, vertröstet aber mit einer späteren Lieferung (bei MediaMarkt ansehen). Gegenwärtig wird eine Lieferung zum 17. bis 18. Oktober 2024 versprochen. Erfahrungsgemäß eher ein Schätzwert, denn nur Apple selbst weiß, wann die Händler tatsächlich Ware erhalten.

Kurzum: Unproblematisch zeigt sich die Liefersituation bei iPhone 16 und iPhone 16 Plus. Das kleinere Pro-Modell kann mit viel Glück im Handel ergattert werden. Wer hingegen das Spitzenmodell will, der muss warten können. Im Grunde so wie auch schon in den Jahren zuvor.

Das Objekt der Begierde:

iPhone 16 Pro (Max) vorgestellt

