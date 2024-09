Xiaomi 15: Erstes Detail zur Ausstattung sorgt für echte Überraschung

Xiaomi ist richtig in Fahrt. Das chinesische Unternehmen hat gerade erst ein großes Event abgehalten, auf dem viele neue Produkte vorgestellt wurden. In Kürze steht aber noch mehr an. Zuerst wird man die kommenden Xiaomi-15-Modelle in China enthüllen und diese sollen wohl mit einem neuen Chip ausgestattet sein. Das dürfte sich auch auf Samsung und andere Hersteller auswirken.

Xiaomi 15 kommt mit Snapdragon 8 Elite

Zu den Xiaomi-15-Smartphones sind in den letzten Monaten bereits einige Informationen durchgesickert. Beispielsweise soll der Akku deutlich größer werden und der Fingerabdrucksensor sich stark verbessern. Jetzt wurde bekannt, dass Xiaomi auf einen brandneuen Chip von Qualcomm setzen soll. Im nächsten High-End-Smartphone soll nämlich ein bisher unbekannter Snapdragon 8 Elite zum Einsatz kommen (Quelle: smartprix).

Aktuell ist nicht bekannt, ob es sich bei dem Snapdragon 8 Elite um eine bessere Version des Snapdragon 8 Gen 4 handelt, der eigentlich im Xiaomi 15 erwartet wurde, oder einfach nur um eine Namensänderung. Wir würden fast von Letzterem ausgehen. Zu lange müsst ihr auf die neuen Top-Smartphones von Xiaomi dabei nicht mehr warten. Laut dem Leak soll die Präsentation in China am 23. Oktober stattfinden. Nach Deutschland kommen diese Modelle aber erst 2025.

Snapdragon 8 Elite in weiteren Smartphones?

Sollte es sich beim Snapdragon 8 Elite einfach um den Snapdragon 8 Gen 4 mit neuem Namen handeln, dann dürfte dieser auch im kommenden Samsung Galaxy S25 Ultra und anderen Geräten zum Einsatz kommen. Ein erster Benchmark hat gezeigt, dass die Leistung im Vergleich zum aktuellen Snapdragon 8 Gen 3 erheblich höher ist und sogar ein iPhone 16 Pro Max übertrumpfen kann.

Es wird wirklich spannend sein zu sehen, was es mit dem Snapdragon 8 Elite auf sich hat und wie sich dieser Chip auf die anderen Modelle auswirkt. Die dürften dann vermutlich auch neue Namen erhalten. Wir behalten die Entwicklung im Blick.

Im Video könnt ihr euch das gerade vorgestellte Xiaomi 14T Pro anschauen:

