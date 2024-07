Xiaomi setzt bei neuen Top-Handys um, was sich Samsung beim Galaxy S25 Ultra nicht traut

Xiaomi wird wohl schon in Kürze neue High-End-Smartphones vorstellen, die technisch der Zeit deutlich voraus sein dürften. Dabei geht es nicht nur um den verbauten Chip, sondern auch um weitere Komponenten. Vorab sind nun einige der Verbesserungen durchgesickert. Xiaomi setzt dabei einiges um, worauf Samsung beim Galaxy S25 Ultra verzichten soll.

Xiaomi 15 und 15 Pro mit einigen Upgrades

Mit dem Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro wird das chinesische Unternehmen in den kommenden Wochen zwei High-End-Smartphones vorstellen. Zumindest in China sollen beide Modelle erscheinen, während nach Deutschland wohl wieder nur das normale Xiaomi 15 kommt. Bereits vor der offiziellen Präsentation sind einige technische Daten durchgesickert, die sehr vielversprechend klingen. Während Samsung beim Galaxy S25 Ultra nichts am Akku verändert, wird das bei Xiaomi der Fall sein.

Anzeige

Laut der chinesischen Quelle soll das Xiaomi 15 mit einem 4.900-mAh-Akku ausgestattet sein. Beim aktuellen Xiaomi 14 ist noch ein 4.610-mAh-Akku verbaut. Das Upgrade beim Xiaomi 15 Pro soll im Vergleich zum Vorgänger noch größer ausfallen. Es geht von 4.880 mAh auf satte 5.400 mAh hoch (Quelle: Weibo). Damit würde Xiaomi das kommende Galaxy S25 Ultra übertreffen, denn das soll auch nach Jahren weiterhin 5.000 mAh bieten.

Ansonsten sollen die neuen Xiaomi-15-Smartphones jeweils mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 4, 12 GB RAM und mindestens 256 GB internen Speicher ausgestattet sein. Optional sind bis zu 16 GB RAM und 1 TB interner Speicher möglich. Hier wird die größte Frage sein, welche Konfiguration nach Deutschland kommt. Ansonsten soll sich das Xiaomi 15 mit 100 Watt schnell per Kabel laden lassen, wasserdicht sein und Wi-Fi 7 sowie UWB unterstützen.

Anzeige

Das können die aktuellen Xiaomi-14-Smartphones:

Xiaomi 14 Pro vorgestellt

Xiaomi 15 erst 2025 in Europa erwartet

In China werden die neuen Xiaomi-15-Smartphones schon in den kommenden Wochen erwartet. Nach Europa kommen vermutlich wieder nur das Xiaomi 15 und ein Xiaomi 15 Ultra. Diese werden erst Anfang 2025 erwartet. Der zeitliche Vorsprung gegenüber den Galaxy-S25-Smartphones wäre in Europa dahin. Es wird interessant sein zu sehen, ob sich die geleakten technischen Daten bestätigen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.