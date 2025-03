Xiaomi plant riesiges Software-Update: Diese Smartphones werden mit Android 16 versorgt

Xiaomi gehört zu den größten Smartphone-Herstellern der Welt. Das chinesische Unternehmen hat seine Update-Politik in den letzten Jahren immer weiter verbessert und versorgt viele seiner Smartphones schnell mit Software-Updates. Nach Android 15 steht mit Android 16 schon das nächste große Upgrade an. Eine erste Liste enthüllt, welche Handys mit dabei sind.

Xiaomi arbeitet an Android-16-Update für viele Smartphones

Während viele von euch gerade erst Android 15 und HyperOS 2 erhalten haben oder kurz davor sind, kündigt sich jetzt schon das Update auf Android 16 und HyperOS 3 an. Google hat die Entwicklung in diesem Jahr viel schneller vorangetrieben und Xiaomi ist von Beginn an mit dabei.

Bei Gizchina ist auch schon eine erste Liste mit den Geräten aufgetaucht, die mit Android 16 versorgt werden sollen:

Xiaomi-15-Serie

Xiaomi-14-Serie

Xiaomi-13-Serie

Xiaomi-Mix-Flip-Serie (z.B. Flip 2)

Xiaomi-Mix-Fold-Serie (z.B. Fold 4)

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro

Redmi-Note-14-Serie

Redmi-Note-13-Serie

Redmi-Note-12-Serie

Redmi-K80-Serie

Redmi-K70-Serie

Redmi-K60-Serie

Poco F7 Pro

Poco X7 Pro (Iron Man Edition)

Poco M7 Pro 5G

Dabei handelt es sich nicht um eine offizielle Liste, sondern um eine Zusammenfassung der Geräte, die noch Software-Updates erhalten sollen und damit auch mit Android 16 versorgt werden.

Im Gegensatz zu Samsung koppelt Xiaomi seine Oberfläche nicht an eine bestimmte Android-Version. HyperOS 3 könnte also auch in Kombination mit Android 15 für Smartphones erscheinen, die keine neue Android-Version erhalten. Das chinesische Unternehmen lässt sich diesen Weg seit Jahren offen und macht so auch ältere Modelle mit der Zeit besser.

Was ändert sich mit Android 16 und HyperOS 3?

Android 16 und HyperOS 3 sollen folgende Verbesserungen mitbringen:

Verbesserte Leistung durch Android 16

Bessere Konnektivität mit dem Xiaomi-Ökosystem

Verbesserte Geschwindigkeit und Effizienz mit schnelleren Apps und flüssigerer Navigation

Neue KI-Tools für mehr Produktivität und Spaß

Ein überarbeiteter Look und ein verbessertes Benutzererlebnis

Xiaomi wird Android 16 und HyperOS 3 bald mit allen Details vorstellen. Spätestens dann erfahrt ihr, was genau euch erwartet.

Im Video zeigen wir euch das aktuelle Ultra-Smartphone von Xiaomi:

