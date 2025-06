Android 16 ist da: Diese Handy-Nutzer erhalten das Update zuerst – mit Haken

Android 16 steht heute für erste Smartphones bereit. Damit ist Google nicht nur früher als sonst dran, sondern hat auch einige neue Funktionen mitgebracht – die allerdings nicht alle sofort nutzbar sind.

Google: Android 16 ist da

Update: Mit einer kleinen Verzögerung wurde Android 16 soeben freigegeben. Besitzerinnen und Besitzer von Pixel-Geräten können die neue Version ab sofort installieren.

Die Verteilung der finalen Version von Android 16 soll heute beginnen, wie Google über den offiziellen Android-Developer-Kanal bestätigt hat. Wer ein Pixel-Smartphone mit Android 15 oder einer Android-16-Beta-Version nutzt, kann das Update nach dem Launch direkt installieren.

Das Update fällt in den Zeitraum des Juni-Feature-Drops, sodass neben Android-Änderungen auch andere Google-Dienste Neuerungen erhalten. Selbst die Pixel Watch soll von der umfassenden Update-Welle profitieren. Einige der spannendsten Android-16-Funktionen werden allerdings erst im Laufe des Jahres aktiviert, darunter die angekündigte Material-3-Expressive-Oberfläche.

Eines der Highlights von Android 16 ist das neue Feature „Live Updates“. Damit zieht Google mit Apples „Live Activities“ gleich: Informationen zu Essenslieferungen oder Sportergebnissen werden künftig dauerhaft im Sperrbildschirm angezeigt und aktualisieren sich in Echtzeit. Nutzer behalten so den Überblick, ohne ständig zur App wechseln zu müssen.

Ein weiterer großer Schritt betrifft den Datenschutz: Android 16 führt den sogenannten „Advanced Protection“-Modus ein. In diesem Menü sind alle sicherheitsrelevanten Optionen gebündelt. Ergänzt wird der neue Bereich um Funktionen wie „Intrusion Logging“ und „Inactivity Reboot“.

Android 16: Nur der Anfang ist gemacht

Viele Features, wie das neue Sicherheitsmenü oder das überarbeitete UI-Design, werden erst mit kommenden Updates verfügbar sein. Dennoch zeigt Google mit dem frühen Start, dass das Unternehmen Tempo machen will. Besitzer eines aktuellen Pixel-Modells erhalten bereits jetzt einen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Monaten noch kommt.

Auch das Pixel 9a erhält Android 16:

