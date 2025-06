Android 16: Diese Samsung-Handys und -Tablets erhalten das riesige Software-Update

Während Samsung aktuell immer noch damit beschäftigt ist, Android 15 und One UI 7 für alle noch unterstützten Smartphones auszurollen, ist nun eine wichtige Liste aufgetaucht. Dieser könnt ihr entnehmen, ob euer Smartphone oder Tablet das Update auf Android 16 und One UI 8 erhält.

Samsung versorgt viele Smartphones und Tablets mit Android 16

Android 16 startet in Kürze und damit stellt sich für viele Samsung-Nutzer die Frage, ob das eigene Smartphone und Tablet das nächste Software-Update bekommt. Samsung hat die Update-Garantie in den letzten Jahren stark verbessert, und so muss das Unternehmen viele Geräte versorgen.

Nachfolgend findet ihr eine Liste mit den Modellen, die dabei sein sollen:

Smartphones

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE & 5G)

Galaxy A14 (LTE & 5G)

Galaxy A16 (LTE & 5G)

Galaxy A06

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Tablets

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Es handelt sich dabei nicht um eine offizielle Liste. Sie wird von der geltenden Update-Politik abgeleitet. Da sich Samsung daran strikt hält, könnt ihr relativ sicher sein, dass die oben genannten Galaxy-Geräte das Update erhalten werden (Quelle: SamMobile).

Android 16 für Pixel-Geräte ist da

Google hat Android 16 für seine Pixel-Geräte fertiggestellt. Bei Samsung laufen intern schon Tests. Trotzdem werden vermutlich einige Monate vergehen, bis die finale Version mit One UI 8 erscheint. Die kommenden Falt-Handys dürften damit ausgeliefert werden. Danach könnten ältere Modelle versorgt werden.