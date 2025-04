Galaxy S25 mit Android 16: Samsung drückt aufs Tempo

Samsung bereitet sich hinter den Kulissen auf den nächsten großen Sprung bei seiner Benutzeroberfläche vor. Während One UI 7 gerade auf älteren Modellen ankommt, testet der Konzern intern One UI 8 für das Galaxy S25 – und das früher als erwartet.

Samsung Galaxy S25: Tests mit One UI 8 laufen

Kurz nachdem Samsung damit begonnen hat, das Update auf One UI 7.0 für Modelle wie das Galaxy S24 und das Galaxy Z Fold 6 zu verteilen, geht es mit der Galaxy-S25-Reihe weiter. Intern laufen offenbar bereits Tests mit der nächsten Generation von Samsungs Oberfläche, basierend auf Android 16. Nun ist eine neue Firmware für das Galaxy S25 Ultra in der südkoreanischen Version mit der Modellnummer SM-S938N aufgetaucht.

Bereits vor einigen Tagen kam ein Testlauf mit Android 16 auf der globalen Variante des Galaxy S25 (SM-S931B) ans Licht. Nun läuft auch das S25 Ultra intern mit der neuen Version – ein klares Zeichen dafür, wie gezielt Samsung seine Testphase auf weitere Modelle und Märkte ausdehnt (Quelle: SamMobile).

Samsung: One UI 8 kommt früher als üblich

Interessant ist, dass Samsung One UI 8 mehreren Berichten zufolge deutlich früher fertigstellen will, als man es von früheren Versionen kennt. Das Ziel: Der finale Rollout soll wohl enger an den Zeitplan von Android 16 angepasst sein. Für Nutzer könnte das bedeuten, dass das Beta-Programm von One UI 8 bereits wenige Monate nach dem Release von One UI 7 startet, was ein deutlich schnelleres Update mit neuen Funktionen und Optimierungen verspricht.

Auch bei anderen Modellen bereitet sich Samsung auf Android 16 vor. Laut bereits bekannten Infos will der Konzern seine kommenden Falt-Handys Galaxy Z Flip 7 und Fold 7 direkt mit Android 16 und One UI 8 ausliefern. Daraus ergibt sich ein klarer Zeitplan: Bis zum Sommer 2025 will Samsung One UI 8 nicht nur fertiggestellt haben, sondern auch aktiv auf neuen Handys einsetzen.

Im Video: Das hat sich bei Android 16 alles geändert.

