Huawei könnte sich zurücklehnen, legt mit neuen Handys aber noch einmal nach

Huawei könnte sich eigentlich entspannt zurücklehnen und die Smartphone-Konkurrenz erst einmal aufschließen lassen. Das chinesische Unternehmen denkt aber nicht einmal daran. Während das Pura 70 Ultra immer noch mit deutlichem Vorsprung die beste Smartphone-Kamera bietet, soll der Nachfolger den Abstand zur Konkurrenz sogar noch vergrößern.

Huawei Pura 80 Ultra mit noch besserer Kamera

Huawei ist mit der Pura-80-Serie in diesem Jahr etwas spät dran. Eigentlich hätten die Nachfolger der Pura-70-Serie im April vorgestellt werden sollen – jetzt soll das im Juni passieren. Während die Gründe dafür nicht bekannt sind, wurde enthüllt, welche Upgrades die Fans erwarten.

Das Huawei Pura 80 Ultra soll dabei wieder einen riesigen Hauptsensor erhalten, der eine überragende Bildqualität bietet. Dort soll eine variable Blende zum Einsatz kommen, die sich noch besser an die Lichtbedingungen anpassen kann. In Kombination mit Künstlicher Intelligenz und neuen Features soll so noch mehr herausgeholt werden.

Neben einer noch besseren Hauptkamera werden beim Huawei Pura 80 Ultra ein neuer Kirin-Chip und weitere Verbesserungen erwartet. Ob das chinesische Unternehmen wieder das Design des Gehäuses verändert, ist nicht bekannt. Neben dem Pura 80 Ultra soll es auch günstigere Versionen geben, die ebenfalls mit einigen Verbesserungen aufwarten (Quelle: HuaweiCentral).

Huawei Pura 70 Ultra immer noch an der Spitze

Schaut man bei DxOMark rein, dann kann kein einziges High-End-Smartphone von Samsung, Apple oder Google am Thron des aktuellen Kamera-Königs rütteln. Das mittlerweile ein Jahr alte Huawei Pura 70 Ultra ist mit 163 Punkten deutlich an der Spitze. Das Pixel 9 Pro XL (Test) von Google folgt erst mit 158 Punkten auf Platz zwei. Apple und Samsung sind noch weiter hinten.

Wenn sich Huawei mit dem Pura 80 Ultra noch einmal steigern kann, und davon ist auszugehen, dann wird die Konkurrenz noch weiter zurückfallen. Denn bei Samsung, Apple oder Google sind keine großen Verbesserungen zu erwarten – außer die Unternehmen überraschen bei den nächsten Generationen.

Im Video zeigen wir euch, wie gut die Kamera des Huawei Pura 70 Ultra wirklich ist:

