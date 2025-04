China-Hersteller traut sich: Da können Samsung und Apple nur staunen

Während Samsung und Apple beim Kamera-Design lieber auf Nummer sicher gehen, wagt der chinesische Hersteller Vivo einen radikalen Schritt: Für das kommende X200 Ultra soll es eine externe Linse geben, die nach richtigem Profi-Equipment aussieht – entwickelt in Zusammenarbeit mit Zeiss.

Vivo X200 Ultra: Handy mit riesigem Objektiv

Bisher war es nur ein Gerücht, jetzt hat Vivo-Produktmanager Han Boxiao es offiziell bestätigt: Das bald erscheinende Vivo X200 Ultra lässt sich mit einer gewaltigen externen Linse ausstatten, die in Zusammenarbeit mit dem deutschen Hersteller Zeiss entwickelt wurde (Quelle: Han Boxiao bei Weibo).

Dabei handelt es sich laut Vivo nicht einfach um einen simplen Aufsatz für die Smartphone-Kamera, sondern um ein ausgeklügeltes System mit 13 Glaselementen in drei Gruppen, das mit einer speziellen Hülle am Handy befestigt wird. Zum Einsatz kommt stets der riesige 200-MP-Sensor des Vivo X200 Ultra selbst – kombiniert ergibt das eine Brennweite von 200 mm bei f/2.3, was einem 8,7-fachen optischen Zoom entspricht.

Das Vivo X200 Ultra mit externer Linse. (© Vivo bei Weibo)

Doch damit nicht genug: Vivo nennt auch einen sekundären Telebereich von 800 mm (35-fach) und sogar 1.600 mm (70-fach). Solche Werte sind im Smartphone-Bereich bislang unerreicht und erinnern eher an professionelle Teleobjektive aus dem Fotobereich. Über eine spezielle Halterung mit USB-C-Anschluss wird das Objektiv mit dem Smartphone verbunden. Die dazugehörige Hülle dient gleichzeitig als Stativadapter und verfügt über eine eigene Videoaufnahmetaste.

Vivo-Linse: Preis noch unbekannt

Über den Preis und die Verfügbarkeit der Linse hat Vivo noch keine Angaben gemacht. Die offizielle Markteinführung des X200 Ultra selbst ist für Ende April geplant. Spätestens dann dürfte klar sein, ob sich der Hersteller mit diesem radikalen Kamerakonzept durchsetzen kann – oder ob die Kunden dafür vielleicht noch nicht bereit sind.

Mehr zur Vivo-X200-Serie seht ihr im Video:

Die Vivo-X200-Serie im Detail.

