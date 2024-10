Rekord gebrochen: Neues China-Handy hängt die Konkurrenz ab

Ein neues Smartphone aus China sorgt für Furore: Das Vivo X200 Pro hat im AnTuTu-Benchmark einen neuen Millionen-Rekord aufgestellt – und rast damit der Konkurrenz von Samsung, Apple und Huawei davon.

Vivo X200 Pro ist neuer Benchmark-König

Mit seinem kommenden Flaggschiff-Smartphone hat sich Vivo schon vor der Veröffentlichung die Schlagzeilen gesichert. In einem Benchmark-Test von AnTuTu hat das Vivo X200 Pro alle bisherigen Rekorde pulverisiert und die Top-Modelle der Konkurrenz in den Schatten gestellt.

Anzeige

Mit unglaublichen 3 Millionen Punkten setzt das X200 Pro neue Maßstäbe. Doch was das Kraftpaket in der Praxis zu bieten hat, muss sich erst noch zeigen. Schließlich sind Benchmark-Ergebnisse auf dem Papier zwar gute Vergleichswerte, in der Realität gelten aber oft andere Kriterien.

Das Geheimnis hinter der Rekordleistung des Vivo X200 Pro dürfte der ebenfalls noch nicht gezeigte Chip Dimensity 9400 sein. Nicht Qualcomm oder Apple, sondern MediaTek stellt den Chip her. Am Ende konnte das Vivo X200 Pro fast schon sagenhafte 3.007.853 Punkte sammeln (Quelle: GSMArena).

Anzeige

Wie gut das Ergebnis ist, zeigt ein Vergleich: Das Oppo Find X8 Pro kommt auf knapp 2,9 Millionen Punkte, das Xiaomi 14 Ultra auf knapp 1,9 Millionen. Samsungs Spitzenmodell Galaxy S24 Ultra erreicht rund 1,7 Millionen Punkte. Auch Apples iPhone 15 Pro bleibt mit rund 1,5 Millionen Punkten weit hinter dem Vivo X200 Pro zurück. Für neuere iPhones mit A18-Chip liegen noch keine Ergebnisse vor.

Vivo X200: Präsentation steht bevor

Die offizielle Vorstellung der Vivo-X200-Serie ist für den 14. Oktober geplant. Neben dem X200 Pro sollen auch ein reguläres X200 und ein kompakteres X200 Pro Mini vorgestellt werden. Ob alle Modelle mit dem neuen Dimensity 9400 ausgestattet werden, ist noch unklar. Gleiches gilt für die Frage, ob die Handys auch außerhalb Chinas angeboten werden.

Anzeige

Vivo bietet auch Flip-Phones an:

Vivo Flip X vorgestellt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.