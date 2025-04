Vier Jahre später: Samsung soll großen Fehler endlich eingestehen

Samsung hat die Unter-Display-Kamera im Galaxy Z Fold 3 im Jahr 2021 erstmals eingeführt und hält trotz schwacher Ergebnisse weiterhin daran fest. Nach vier Jahren sollen Samsung jedoch echte Zweifel kommen. Die Unter-Display-Kamera könnte damit schon bald Geschichte sein.

Samsung zweifelt an Unter-Display-Kamera

Samsung verbaut die Unter-Display-Kamera nur in ganz wenigen Smartphones. Seit dem Galaxy Z Fold 3 ist sie in den teuersten Falt-Smartphones im Inneren integriert. Sie ist ein Kompromiss, denn im Notfall könnt ihr als Selfie-Kamera immer noch die Außenkameras verwenden. Das ist der große Vorteil bei einem Falt-Smartphone. Doch langsam soll Samsung an der Unter-Display-Kamera zweifeln, weil es keine großen Verbesserungen gibt.

Laut SamMobile soll Samsung aktuell darüber nachdenken, die Unter-Display-Kamera zu hinterfragen. Sie soll zwar noch im Galaxy Z Fold 7 zum Einsatz kommen, doch alles danach könnte sich ändern. Das heißt nicht, dass das Galaxy Z Fold 8 ohne Unter-Display-Kamera kommen könnte. Es heißt nur, dass Samsung nach vier Jahren mittlerweile merkt, dass sich technologisch nicht so viel tut, wie zuvor erwartet wurde.

Samsung ist der einzige große Smartphone-Hersteller, der in einem so teuren Smartphone auf so eine Unter-Display-Kamera setzt. Andere Hersteller sind nicht auf den Trend aufgesprungen.

Samsung hat es schon umgesetzt

Viele werden es vermutlich nicht wissen, weil das Galaxy Z Fold Special Edition nur in China und Korea angeboten wird, aber dort ist die Unter-Display-Kamera tatsächlich schon rausgeflogen. Das könnte also schon einmal ein Ausblick in die Zukunft sein.

Die Unter-Display-Kamera war für viele sowieso nur ein Gimmick und ein netter Partytrick. Punch-Hole-Kameras funktionieren viel besser und stören auch niemanden. Entsprechend wäre es für Samsung-Fans vermutlich nur von Vorteil, wenn die Technologie durch eine brauchbare Frontkamera ersetzt würde.

Im Video zeigen wir euch die neuesten Falt-Smartphones von Samsung:

